Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 15 settembre 2022

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 settembre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Terra Amara e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 15 settembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.45, torneremo in Spagna per incontrare Julia e Carmen, mentre alle 16.30 andremo in Turchia per seguire le vicende di Zuleyha e Yilmaz.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 settembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 settembre 2022 - la relazione tra Quinn e Carter sta diventando molto pericolosa. Il Walton ha fatto un preciso giuramento a Eric e ha promesso non solo di assisterlo nella sua causa di divorzio ma anche di non vedere più la sua futura ex moglie. Ma l'avvocato sembra non riuscire a fare a meno di stare con la Fuller e di passare del tempo con lei anche solo per riportarle le ultime decisioni dei Forrester. Uno dei loro incontri rischia però di essere scoperto e nel modo più semplice che possa esistere, ovvero con una videochiamata improvvisa. Quinn dovrà prendere una decisione sofferta ma l'unica possibile. Deve lasciare Carter, chiudere definitivamente con lui. Intanto Brooke, con il suo servizio fotografico, ha in mente di ottenere un preciso ruolo in azienda, ora che la sua nemica numero 1 – dopo Taylor – è fuori dai giochi. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 settembre 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 15 settembre 2022 - Le voci sulla possibile relazione tra Felipe e Dori si rincorrono nel quartiere, la leggerezza li spingerà però ad un passo falso, i due si apparteranno per le vie del paese e qualcuno finirà per scoprirli. Nel frattempo, Hortensia inventa un modo per pulire i pavimenti senza inginocchiarsi a terra; l'invenzione sembra una frivolezza ma in realtà si rivela molto utile, le due sorelle riescono finalmente a pulire più agilmente senza dispendio di energie; quando Liberto ne parla con gli altri signori di Acacias, questi gli consigliano di brevettare l’invenzione. Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 15 settembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 15 settembre 2022 - Cloe è determinata a trasferirsi a Madrid per avvicinarsi a Dani. Maria si rende conto che l'unico modo per dissuadere l'amica dal farlo è dirle che Dani, in realtà, è già fidanzato. Julia, dopo aver scoperto di non essere veramente incinta, si sente totalmente persa. Ormai si era abituata all'idea di diventare madre, e ora prova solo un vuoto incolmabile e tutti i suoi amici e parenti sono preoccupati per lei. A Río Muni, Carmen, vedendo che suo padre è ormai un burattino nelle mani di Patricia, decide di affrontare direttamente la matrigna. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 15 settembre 2022

Nella Puntata di Terra Amara di oggi - 15settembre 2022 - Hunkar annuncia la morte di Veli. Zuleyha è sconvolta, ma mai quanto Sermin. Quest'ultima non può far altro che ammettere di averlo amato, e di essere stata truffata. Intanto, Gaffur, messo alle strette da Saniye, minaccia la signora per farsi riaccogliere alla tenuta. Demir è riuscito a spuntarla ancora contro Yilmaz. Non soltanto l'uomo è stato in grado di strappargli per sempre Zuleyha, ma, ora, gli ha soffiato da sotto il naso la posizione da Presidente della Camera dell’Industria. Qui la trama completa di Terra Amara.

