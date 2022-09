Beautiful Anticipazioni 15 settembre 2022: Una relazione pericolosa. Eric scoprirà l'ennesimo tradimento?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: la relazione tra Quinn e Carter sta diventando molto pericolosa. Il Walton ha fatto un preciso giuramento a Eric e ha promesso non solo di assisterlo nella sua causa di divorzio ma anche di non vedere più la sua futura ex moglie. Ma l'avvocato sembra non riuscire a fare a meno di stare con la Fuller e di passare del tempo con lei anche solo per riportarle le ultime decisioni dei Forrester. Uno dei loro incontri rischia però di essere scoperto e nel modo più semplice che possa esistere, ovvero con una videochiamata improvvisa. Quinn dovrà prendere una decisione sofferta ma l'unica possibile. Deve lasciare Carter, chiudere definitivamente con lui. Intanto Brooke, con il suo servizio fotografico, ha in mente di ottenere un preciso ruolo in azienda, ora che la sua nemica numero 1 – dopo Taylor – è fuori dai giochi.

Anticipazioni Beautiful: Una relazione pericolosa

Quella tra Carter e Quinn è una relazione molto pericolosa. I due si stanno mettendo nei guai ma sembra che tra loro ci sia una sorta di calamita. Se i loro incontri erano iniziati per caso e per semplice attrazione fisica, ora pare che possa esserci ben altro... forse addirittura amore. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la situazione si farà sempre più spinosa, soprattutto perché Eric ha fatto promettere al Walton di non rivedere più la sua futura ex moglie. Ma l'avvocato, in barba alla promessa fatta al Forrester, non vuole separarsi dalla donna che gli ha fatto battere molto forte il cuore.

Quinn deve dire basta in Beautiful Anticipazioni 15 settembre 2022

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Quinn dice basta. La Fuller è convinta che la relazione con Carter, per quanto bella sia, porterà solo danni. E a pagare il prezzo più alto sarà Carter, che potrebbe perdere tutto non solo il suo lavoro. Per questo cercherà di convincere il ragazzo a non vedersi più, soprattutto dopo che una videochiamata di Eric ha rischiato di coglierli sul fatto e di far scoprire tutti i loro segreti. L'ex signora Forrester non può permettere che questo accada e cercherà di farsi forza e lasciare l'uomo che ha saputo farla sentire ancora desiderata.

Beautiful Anticipazioni: Brooke sibillina, vuole diventare il nuovo Co-Ceo

Brooke ha organizzato un servizio fotografico alla Forrester in cui ha fatto da modella. La Logan ha però previsto che in alcuni scatti ci fosse anche Ridge. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la donna ha il chiaro intento di usare il suo fascino e il suo ascendente affinché il marito le conceda la nomina di Co-Ceo dell'azienda. Peccato che questo ruolo sia già ricoperto e brillantemente da Steffy. Che farà Ridge? Cederà e detronizzerà la sua bambina?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.