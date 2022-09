Terra Amara Anticipazioni 15 settembre 2022: Sermin distrutta dal dolore! Veli è morto...

Anticipazioni TV

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz deve accettare la sconfitta...

Alla fine, Demir è riuscito a spuntarla ancora contro Yilmaz. Non soltanto l'uomo è stato in grado di strappargli per sempre Zuleyha, ma, ora, gli ha soffiato da sotto il naso la posizione da Presidente della Camera dell'Industria. Infatti, lo Yaman è stato eletto, anche se soltanto grazie ad un unico voto di differenza. L'ex meccanico fa ancora fatica ad accettarlo, però non ha altra scelta.

Veli è morto e Sermin è addolorata, nelle Anticipazioni del 15 settembre 2022 di Terra Amara

Hunkar ha una notizia sconvolgente da dare alla nuora: Veli è morto. La Altun è sotto shock per la dipartita del fratellastro, benché si tratti della persona che le ha causato tanta sofferenza. Se la ragazza è turbata, Sermin è letteralmente devastata nell'apprendere della scomparsa prematura di Veli. La bionda, per giustificare il suo stato d'animo, non può far altro che confessare di essere stata innamorata del giovane deceduto. Veli, d'altra parte, non ha mai ricambiato i sentimenti di Sermin, anzi: ha sfruttato l'ascendente che sapeva di avere su di lei per truffarla...

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur minaccia Hunkar per disperazione!

Gaffur è stato licenziato dal suo capo, e con lui anche Saniye. Demir non poteva lasciare impunito il suo tentativo di uccidere l'Akkaya, che non era stato lui ad ordinargli. Inizialmente, Gaffur e la moglie si stavano godendo la loro ritrovata libertà, con il bel gruzzolo di cui disponevano; adesso, tuttavia, un balordo li ha derubati. Essendo rimasti senza lavoro e senza denaro, Saniye minaccia il marito: se non troverà il modo di farli riassumere, lo lascerà. Gaffur, disperato, arriva a ricattare Hunkar per obbligarla a farli tornare alla tenuta...

