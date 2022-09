Una Vita Anticipazioni 15 settembre 2022: Hortensia fa un'invenzione geniale!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 15 settembre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Hortensia inventa un modo per pulire i pavimenti senza inginocchiarsi a terra; quando Liberto ne parla con gli altri signori di Acacias, questi gli consigliano di brevettare l'invenzione.

Una Vita Anticipazioni: Felipe e Dori, la loro relazione non è più un segreto!

Le voci sulla possibile relazione tra Felipe e Dori si rincorrono nel quartiere, i due amanti sono sempre meno preoccupati dei pettegolezzi che circolano e vogliono viversi la storia senza impedimenti. La leggerezza li spingerà però ad un passo falso, i due si apparteranno per le vie del paese e qualcuno finirà per scoprirli e per confermare le trame sul loro conto. Stiamo parlando di Lolita che rimarrà molto infastidita nel cogliere in flagrante i due piccioncini e per la loro spudoratezza.

Hortensia fa un invenzione geniale, nella Puntata di Una Vita Anticipazioni del 15 settembre 2022

Hortensia ha un'intuizione geniale. La donna alle prese con le pesanti faccende domestiche si rende conto che piegarsi una volta per pulire il pavimento le crea solo grande fatica. La soddisfazione di un pavimento pulito non basta a rigenerare la poverina che alla fine ha compreso di doversi ingegnare per cercare di facilitare l'impresa. E' così che la cognata di Liberto si è inventata un modo pratico per passare lo straccio senza doversi inginocchiare.

Una Vita Anticipazioni: I compagni di Liberto consigliano di fare brevettare l'invenzione di Hortensia

L'invenzione di Hortensia sembra una frivolezza ma in realtà si rivela molto utile, le due sorelle riescono finalmente a pulire più agilmente senza dispendio di energie. Liberto resta molto colpito dall'ingegnosità della cognata e se ne vanta con gli amici. Ma se per lui si tratta solo di chiacchiere da bar, i compagni non scherzano affatto e consigliano di far brevettare l'invenzione!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 12 al 18 settembre 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10