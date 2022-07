Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 7 luglio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 luglio 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara che andranno in onda oggi, 7 luglio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.50, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen, mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, meta che raggiungeremo alle 15.45.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 luglio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 luglio 2022 - Quinn è più che mai frastornata dalla notte appena passata con Carter. La Fuller non riesce a togliersi dalla mente quello che è successo e ha dovuto raccontarlo a Shauna. Le due riflettono sul fatto che un errore di una sera non può e non deve rovinare un matrimonio. Quinn non vuole che il suo rapporto con Eric, già messo a rischio, subisca ulteriori scossoni. Mentre le amiche si lasciano andare alle confidenze, il Forrester rientra dal suo viaggio di lavoro e purtroppo assiste alla loro conversazione. Irritato da quello che ha sentito, chiede spiegazioni alla moglie... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 luglio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 7 luglio 2022 - Aurelio coglie di sorpresa i due ragazzi in un momento molto intimo. David e Valeria si allontanano in tempo, ma sono evidentemente imbarazzati, e il protettore sospetta qualcosa. Quando infatti consegna la lettera nelle mani di Valeria, la poverina si fa tradire dall'agitazione: non si tratta di emozione, bensì di ansia vera e propria. Bisbigli, strani sguardi, carezze nascoste vanno avanti da giorni; ora, però, Aurelio sembra finalmente aver trovato il modo per mettere fine a questo segreto avvicinamento. Effettivamente appena Aurelio volterà i tacchi, Valeria, con la missiva tra le mani, dirà a David di dover prendere le distanze nel rispetto di suo marito! Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 7 luglio 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 7 luglio 2022 - Julia ha capito che le cose con Sergio non sono più recuperabili: ui ha continuato a mentirle, perdendo completamente la sua fiducia. Nonostante le pressioni di Diana anche Sergio comprende di non poter più tornare indietro e alla fine accetta di firmare le carte del divorzio. Intanto, il progetto del laboratorio di falegnameria sta per partire e Julia ha bisogno di persone che lavorino al suo fianco... Grazie all'aiuto di Victor, Carmen è riuscita a sconfiggere la riluttanza degli abitanti della colonia. I mobili artigianali di Kiros sono stati tutti venduti e finalmente Francisco ha il denaro necessario per pagare il suo debito. Patricia ha portato a casa un'amara sconfitta: lo strozzino l'ha umiliata dicendo che i suoi gioielli erano falsi, e la sua figliastra l'ha messa all' angolo con questo inaspettato successo. La donna è pronta a vendicarsi... Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 7 luglio 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 7 luglio 2022 - Hunkar non riesce a credere ai suoi occhi: la mamma non è nella sua camera come dovrebbe essere. La donna, sin da subito, inizia a preoccuparsi. Che fine ha fatto la signora Azize? Di certo, pensa Hunkar, le è successo qualcosa di brutto, non essendo la madre in grado di badare a se stessa. Così, tutta la popolazione della tenuta si mette sulle sue tracce. Alla fine, a trovarla è Gaffur, l'amico di vecchia data di Yilmaz: la signora Azize è sulla riva del fiume... Qui la trama completa di Terra Amara.

