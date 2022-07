Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 7 luglio su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Quinn rivelerà a Shauna di voler salvare a ogni costo il suo matrimonio ma Eric ascolterà la loro conversazione. Il Forrester scoprirà di essere stato tradito?

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 7 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Quinn è più che mai frastornata dalla notte appena passata con Carter. La Fuller non riesce a togliersi dalla mente quello che è successo e ha dovuto raccontarlo a Shauna. Le due riflettono sul fatto che un errore di una sera non può e non deve rovinare un matrimonio. Quinn non vuole che il suo rapporto con Eric, già messo a rischio, subisca ulteriori scossoni. Mentre le amiche si lasciano andare alle confidenze, il Forrester rientra dal suo viaggio di lavoro e purtroppo assiste alla loro conversazione. Irritato da quello che ha sentito, chiede spiegazioni alla moglie.

Anticipazioni Beautiful: Zoe cerca di riconquistare Carter

Dopo aver atteso per tutta la notte, Zoe si è convinta che Quinn sia riuscita a far breccia nel cuore di Carter e a mettere una buona parola per lei. La ragazza ignora come siano andate davvero le cose e si illude di poter riconquistare il suo ex fidanzato. Per questo lo ha raggiunto nel suo studio alla Forrester Creations e si è detta pronta a tutto pur di avere una seconda chance. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il Walton sarà in profondo imbarazzo. Ora anche lui ha qualcosa da farsi perdonare e non riesce ad ascoltare le parole supplichevoli della modella che avrebbe dovuto diventare sua moglie.

Quinn confessa a Shauna di voler salvare a tutti i costi il suo matrimonio in Beautiful Anticipazioni 7 luglio 2022

Quinn ha ceduto e tornata a casa, ha confessato alla sua amica di aver passato la notte con Carter. Shauna ha strabuzzato gli occhi, stupita di quanto appena scoperto. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Quinn si affretterà a spiegare di essersi lasciata andare perché bisognosa di affetto e di passione. Sono ormai mesi che Eric non riesce ad avvicinarsi a lei e la loro intimità sembra un lontano ricordo. Per questo ha ceduto al fascino di Carter, rendendosi conto dell'errore quando ormai era troppo tardi. La Fuller rivelerà però di non volere che un momento di passione distrugga il suo matrimonio con il Forrester. Lei vuole a tutti i costi salvare la sua relazione e riconquistare il cuore del marito.

Beautiful Anticipazioni: Eric rientra dal suo viaggio di lavoro e ascolta la conversazione di Quinn e Shauna

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Quinn continuerà a ribadire di non voler rovinare il suo matrimonio con Eric. La Fuller è convinta di voler stare con suo marito e di dover, a tutti i costi, riconquistare il suo cuore. La notte di passione con Carter è stata solo un momento di debolezza, causato dalla mancanza di intimità con il suo consorte. Purtroppo per lei però, questo segreto potrebbe subito essere scoperto. Mentre lei e Shauna parleranno, Eric farà ritorno dal suo viaggio di lavoro ed entrerà nella stanza. Il Forrester sentita la conversazione e insospettito dalla frase “rischiare di rovinare il matrimonio”, chiederà spiegazioni alle due donne. Il matrimonio di chi rischia di essere rovinato? Come se la caverà ora la signora Forrester?

