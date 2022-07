Una Vita Anticipazioni 7 luglio 2022: Aurelio conferma i suoi dubbi su Valeria e David

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 6 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che i sospetti di Aurelio verranno confermati: tra Valeria e David c'è troppo imbarazzo, i due sono segretamente vicini!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 7 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Aurelio consegna la finta lettera di Rodrigo a Valeria, ma vedendoli in imbarazzo sospetta che fra lei e David ci sia del tenero. Valeria respinge David.

Una Vita Anticipazioni: Aurelio ha elaborato un piano per riprendere il controllo su Valeria

David e Valeria si sono molto avvicinati, l'atteggiamento sospetto di Aurelio infatti ha sortito un effetto inaspettato. I due ragazzi, sentendosi minacciati, hanno cercato protezione e consolazione l'uno nell'altro, lasciando il Quesada completamente isolato. Se prima infatti era ovvio parlare di un accordo a tre, con il passare dei giorni, David e Valeria hanno finito per fare squadra alle spalle del protettore. Aurelio però non ha perso tempo e, cosciente della situazione, ha elaborato un piano per rimettere le cose a posto...

Una Vita Anticipazioni: Aurelio interrompe un bacio tra Valeria e David

Aurelio ha notato l'avvicinamento tra David e Valeria e ha elaborato subito un piano per rimettere le dovute distanze tra la ragazza e il suo "amico". E' importante che l'ombra di Rodrigo aleggi sulla coppia. Con questa certezza il Quesada ha chiesto al fidato Marcelo di falsificare una lettera dell'imprenditore da consegnare alla moglie. La missiva arriverà ad interrompere, forse definitivamente, l'intimo avvicinamento tra i due ragazzi. Mentre Valeria e David stanno per scambiarsi un bacio, Aurelio sopraggiunge con la notizia di una lettera di Rodrigo!

Valeria respinge David, nella Puntata di Una Vita del 7 luglio 2022

Aurelio coglie di sorpresa i due ragazzi in un momento molto intimo, David e Valaria si allontanano in tempo ma l'atmosfera è imbarazzata e il protettore sospetta qualcosa. Quando infatti consegna la lettera nelle mani di Valeria, la poverina si fa tradire dall'agitazione, non si tratta di emozione, ma di ansia vera e propria. Bisbigli, strani sguardi, carezze nascoste vanno avanti da giorni, ora però, Aurelio sembra finalmente aver trovato il modo per mettere fine a questo segreto avvicinamento. Effettivamente appena Aurelio volterà i tacchi, Valeria, con la missiva tra le mani, dirà a David di dover prendere le distanze nel rispetto di suo marito!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 4 al 10 luglio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10