Un altro Domani Anticipazioni 7 luglio 2022: la vendita di Carmen ha successo, Patricia è furiosa!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un altro domani in onda il 7 luglio su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che i mobili artigianali di Kiros sono stati tutti venduti e finalmente Francisco ha il denaro necessario per pagare il suo debito. Patricia ha portato a casa un'amara sconfitta!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un altro Domani per la puntata del 7 luglio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda a partire dalle 14.45 su Canale5: Sergio tenta per l'ennesima volta di riprendere il rapporto con Julia con i soliti inganni, ma Julia ormai non ci casca più e Sergio capisce che è davvero finita.

Un Altro Domani Anticipazioni: La collezione di Carmen e Kiros è pronta!

Julia finalmente avvia il tanto atteso processo di selezione del personale per la sua officina. La mancanza di appoggio e sostegno economico da parte di Diana genera però profondi conflitti con i candidati che accusano Julia di averli solo illusi. Nel frattempo Sergio, ancora impegnato nella riparazione delle macchine, è tornato ad essere di grande supporto per la ragazza che ha finito pericolosamente per riavvicinarsi. Alla colonia la produzione di Carmen e Kiros va avanti e lei comincia ad organizzare con il supporto di Victor l'imminente vendita. L'idea di Carmen è mettere su una sorta di mercatino delle pulci per vendere i pezzi e raccogliere denaro. Gli abitanti di Rio Muni accetteranno di fare affari con la tanto odiata figlia di Francisco?

Un Altro Domani Anticipazioni: Julia scopre di essere stata nuovamente ingannata da Sergio!

Carmen organizza un mercatino delle pulci per vendere i mobili di Kiros in modo che possano raccogliere i soldi di cui hanno bisogno per rimanere in Africa. Tuttavia, la sua fama la precede e i coloni non hanno intenzione di fare affari con lei. Da parte sua, Patricia cerca di ottenere i soldi vendendo la collana ereditata da sua madre a un pericoloso usuraio. Julia scopre che Sergio ha finto di aiutarla con il laboratorio per riaverla e decide di rompere definitivamente con lui. Quando Diana lo scopre, va ad aiutare Sergio convinta che la situazione possa ancora essere recuperata e che la figlia possa fare marcia indietro...

Carmen riesce a vendere tutti i mobili e a salvare Francisco dai debiti, nella Puntata di Un Altro Domani in onda il 7 luglio 2022

Julia ha capito che le cose con Sergio non sono più recuperabili, lui ha continuato a mentirle perdendo completamente la sua fiducia. Nonostante le pressioni di Diana anche Sergio comprende di non poter più tornare indietro e alla fine accetta di firmare le carte del divorzio. Intanto il progetto del laboratorio di falegnameria sta per partire e Julia ha bisogno di persone che lavorino al suo fianco...

Grazie all'aiuto di Victor, Carmen è riuscita a sconfiggere la riluttanza degli abitanti della colonia. I mobili artigianali di Kiros sono stati tutti venduti e finalmente Francisco ha il denaro necessario per pagare il suo debito. Patricia ha portato a casa un'amara sconfitta, lo strozzino l'ha umiliata dicendo che i suoi gioielli erano falsi e la sua figliastra l'ha messa all' angolo con questo inaspettato successo. La donna è pronta a vendicarsi...

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.

