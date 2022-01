Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 6 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 gennaio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 6 gennaio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 gennaio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 gennaio 2022 - Liam è rimasto completamente solo e la guerra con Thomas sembra ormai persa, nonostante quanto accaduto in passato infatti, nessuno sembra dubitare del ragazzo e soprattutto, tutti si prodigano per aiutarlo concedendogli mille occasioni. Ma per lo Spencer il figlio di Ridge non è cambiato, anzi, più forte di prima, si sta adoperando per mettere in atto un'altra diabolica trappola: approfittando ancora una volta dell'amore di Hope per Douglas, l'ha convinta a seguirlo allo chalet per fare, insieme, una sorpresa al bambino! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 6 gennaio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 6 gennaio 2022 - Marcos è pronto a tutto per fermare Aurelio, anche cedere ai ricatti che il Quesada non smette di fargli da quando è arrivato ad Acacias. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che che Marcos deciderà così di incontrare e di stringere un patto con Aurelio: dovrà smettere di infastidire Anabel, dovrà lasciarla in pace e dimenticarsi di lei, in cambio lui promette di riprendere subito gli affari con Don Salustiano. Per farlo ovviamente dovrà partire per il Messico e lasciare sua figlia e sua moglie da sole nel quartiere. Ma il Quesada gli assicurerà che a nessuna delle due succederà nulla finché farà quello che deve! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 6 gennaio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 6 gennaio 2022 - mentre Serkan rivela la sua vera identità a Kiraz, Aydan ha intenzione di strappare la bambina dalla madre e dalla famiglia Yildiz. La signora Bolat fa firmare, con l’inganno, la richiesta di affidamento esclusivo della figlia a Serkan, preparandosi alla sua vendetta. Nel frattempo, l’imprenditore si intrufola in casa di Eda per fare una sorpresa alla figlia, finendo per essere aggredito dalla paesaggista, che lo scambia per un ladro. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

