Beautiful Anticipazioni 6 gennaio 2022: Hope nella trappola di Thomas. Liam è in ansia!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 6 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.10 su Canale5: Hope e Thomas si assentano dal lavoro per andare allo chalet e fare una sorpresa a Douglas: Liam la considera un'altra mossa di Thomas per stringere il cerchio intorno a Hope.

Beautiful Anticipazioni: Hope si dimostra molto comprensiva con Thomas

Neppure quanto accaduto in passato è riuscito a scalfire la fiducia cieca di Hope nei confronti di Thomas, la ragazza infatti, sembra pronta a dare un'altra occasione a Thomas, non solo accettandolo nuovamente nella sua squadra di stilisti, ma anche concedendogli di tornare a fare il padre: un passo alla volta, la Logan, sta tentando di riavvicinare Douglas al genitore! E' in questo frangente che si è inserita la cena a casa di Thomas. La ragazza infatti, ha acconsentito a trascorre una serata con Thomas e Douglas, per aiutarli a ricostruire di nuovo un rapporto genitore-figlio. Giunta nell'appartamento di Thomas però, si è troverà faccia a faccia con l'altra Hope. Nonostante l'iniziale turbamento alla fine la Logan ha finito per credere alle ragioni di Thomas e a dare il suo benestare all'uso del manichino come fonte di ispirazione!

Beautiful Anticipazioni: Liam cerca sostegno in Finn ma lui lo accusa di essere ossessionato da Thomas!

Liam, furioso e incredulo, ha cercato manforte nel suo ex nemico, Finn, in passato pronto a metterlo in guardia, purtroppo il medico gli ha negato il suo sostegno. Thomas è un fratello per Steffy, un amico per Hope e un padre per Douglas, ha il diritto di tentare di ricostruire tutti questi rapporti e ha bisogno di aiuto per farlo, non certo di qualcuno che continui ad ostacolarlo. E' per questo che Finn, ha affrontato duramente Liam, chiarendogli i suoi sospetti: "sei tu ad essere ossessionato da Thomas non lui da Hope!"

Thomas approfitta dell'amore di Hope per Douglas! Nella Puntata di Beautiful del 6 gennaio 2022

Liam è rimasto completamente solo e la guerra con Thomas sembra ormai persa, nonostante quanto accaduto in passato infatti, nessuno sembra dubitare del ragazzo e soprattutto, tutti si prodigano per aiutarlo concedendogli mille occasioni. Ma per lo Spencer il figlio di Ridge non è cambiato, anzi, più forte di prima, si sta adoperando per mettere in atto un'altra diabolica trappola: approfittando ancora una volta dell'amore di Hope per Douglas, l'ha convinta a seguirlo allo chalet per fare, insieme, una sorpresa al bambino!

