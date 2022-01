Una Vita Anticipazioni 6 Gennaio 2022: Marcos scende a patti con i Quesada

Anticipazioni TV

Una Vita Anticipazioni: Un brutto raffreddore costringe Liberto e Rosina a rinunciare al loro viaggio

La romantica proposta di Felipe a Genoveva, una seconda luna di miele, ha fatto litigare Liberto e Rosina. La donna infatti, ha preteso dal marito, dopo tanti anni di matrimonio, la medesima considerazione dimostrata dall'avvocato alla sua sposa. E' a quel punto che il povero Liberto, messo alle strette, ha dovuto organizzare in fretta e furia un weekend per lui e la sua consorte. Purtroppo un brutto raffreddore manderà a monte i piani della coppia, con grande delusione di Rosina!

Una Vita Anticipazioni: Marcos cede al ricatto di Aurelio per Anabel

Le voci su Anabel – messe in giro da Natalia – stanno rovinando il suo rapporto con Miguel. Marcos è molto infastidito ed è costretto a prendere provvedimenti, prima che la vita di sua figlia venga completamente distrutta dai Quesada. Per questo, dopo diversi giorni di pungolamento, decide di stringere un patto con Aurelio.

Marcos è pronto a tutto per fermare Aurelio, anche cedere ai ricatti che il Quesada non smette di fargli da quando è arrivato ad Acacias. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che che Marcos deciderà così di incontrare e di stringere un patto con Aurelio: dovrà smettere di infastidire Anabel, dovrà lasciarla in pace e dimenticarsi di lei, in cambio lui promette di riprendere subito gli affari con Don Salustiano. Per farlo ovviamente dovrà partire per il Messico e lasciare sua figlia e sua moglie da sole nel quartiere. Ma il Quesada gli assicurerà che a nessuna delle due succederà nulla finché farà quello che deve!

