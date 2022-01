Love is in the Air Anticipazioni 6 gennaio 2022: Eda aggredisce Serkan!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. A causa di un equivoco, Eda colpisce Serkan.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 6 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, mentre Serkan rivela la sua vera identità a Kiraz, Aydan ha intenzione di strappare la bambina dalla madre e dalla famiglia Yildiz. La signora Bolat fa firmare, con l’inganno, la richiesta di affidamento esclusivo della figlia a Serkan, preparandosi alla sua vendetta. Nel frattempo, l’imprenditore si intrufola in casa di Eda per fare una sorpresa alla figlia, finendo per essere aggredito dalla paesaggista, che lo scambia per un ladro.

Aydan imbroglia Serkan nella Puntata di Love is in the Air del 6 gennaio 2021

Serkan ha trovato Kiraz, scomparsa nel nulla, e le ha rivelato di essere suo padre. Nonostante le iniziali resistenze, Bolat è già innamorato di sua figlia e farebbe tutto per lei. Aydan decide che questo è il momento migliore per attaccare, portando avanti il suo piano di ottenere la custodia esclusiva di Kiraz, strappandola alla madre alla famiglia Yildiz. Mentendo spudoratamente al figlio, Aydan riesce ad ingannare Serkan e fargli firmare i documenti per la richiesta di affidamento esclusivo della nipote.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan nei guai

Da quando ha accettato la paternità, superato l’ostacolo del cancro e le sue paure più recondite, Serkan ha ritrovato l’entusiasmo e vuole recuperare tutto il tempo perduto con Kiraz. La bambina ha chiesto al Bolat di darle per primo il buon giorno, così Serkan si intrufola in casa di Eda per assecondare la figlia, inconsapevole che la Yildiz sta osservando la scena allarmata, scambiandolo per un ladro.

Love is in the Air Anticipazioni: Eda colpisce Serkan

Vedendo un uomo avvicinarsi alla finestra dalla figlia, Eda si scaglia contro l’intruso colpendolo con una mazza, dopo averlo stordito con l’avvio improvviso degli irrigatori. Peccato che l’uomo non sia un malintenzionato ma Serkan, giunto in casa per salutare la piccola Kiraz! Imbarazzata, la paesaggista invita Serkan in casa per asciugarsi e salutare la figlia.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 .