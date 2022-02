Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 28 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 febbraio 2022.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 Febbraio 2022 - Zoe non accoglierà affatto con piacere l'idea di Carter. Lui non può certo immaginarlo, ma Zoe è ancora affascinata da Zende e proprio non riesce a digerire la relazione che sta nascendo tra lo stilista e Paris. La bella modella inizierà dunque a temere una sempre maggiori intromissioni di sua sorella nei suoi affari di cuore, al punto di sbottare e senza troppe riserve, chiedere coraggiosamente al fidanzato di ritirare la sua offerta. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 28 Febbraio 2022 - Jaime Huertas, la penna a cui verrà affidata la realizzazione dell'opera, organizzerà subito un incontro con Bellita. I due però non troveranno la giusta intesa, quando infatti lo scrittore inizierà a porre domande sulla sfera privata, Bellita darà in escandescenze. L'idea di abbandonare il progetto sI farà subito concreta, la cantante, spazientita ed offesa, comunicherà infatti a Josè di non voler andare avanti a queste condizioni. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 28 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 28 Febbraio 2022 - Serkan ha accettato di seguire Deniz in un viaggio di lavoro, mentre alla ArtLife tutti si prodigano per salvare l’azienda dalla crisi finanziaria. Quando Deniz esagera con il suo approccio e prova a sedurre sfacciatamente l’imprenditore, lui la rifiuta malamente facendo saltare l’accordo. Serkan è inconsapevole di aver bruciato l’unica occasione di aiutare l’azienda, dal momento che Eda e Piril continuano a mantenere il segreto. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

