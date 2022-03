Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 24 Marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 Marzo 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 24 Marzo 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 Marzo 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 Marzo 2022 - Finn è chiaro con Liam: "se il bimbo dovesse essere mio, molte cose cambieranno". Finn vuole che lo Spencer stia al suo posto e si faccia da parte perché ora nella vita della Forrester c'è lui. Tra i due non scorre buon sangue, Liam ha cercato di screditarlo in passato e si è opposto con forza alla relazione del dottore con Steffy. I rapporti sembravano distesi negli ultimi tempi, ma la scoperta della notte d'amore galeotta, ha spinto Finn a tornare sui suoi passi con grande diffidenza nei confronti dello Spencer. Non c'è più alcuna possibilità di dialogo tra Liam e Finn! Qui la trama completa di Beautiful​.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 Marzo 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 24 Marzo 2022 - dopo la conferma di entrambi i Quesada e le ripetute bugie ascoltate da suo padre, Anabel decide di affrontarlo sperando di scoprire davvero chi si cela dietro la maschera. I due si trovano uno di fronte all'altro, Anabel è molto diretta, Marcos resta spiazzato e anche un po' seccato dalle domande inquisitorie di sua figlia. Come si comporterà il Bacigalupe, tenterà di negare oppure ammetterà di essere il mandante dell'omicidio di Carlos Armijo? Anticipazioni rivelano che Anabel dopo l'acceso colloquio preparerà le valige per abbandonare il tetto paterno. Il confronto dunque, si prevede essere davvero durissimo. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 24 Marzo 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 24 Marzo 2022 - da quando ha saputo che Eda è incinta, Serkan ha iniziato a diventare sempre più protettivo e petulante, costringendo la moglie ad una dieta severa e a fare il minimo sforzo fino al parto. Adesso, tuttavia, Bolat sta esagerando, costringendo la moglie a cambiare ginecologo e proibendole di partorire in acqua, come Eda invece avrebbe tanto desiderato fare. La Yildiz è vicina al punto di rottura e Serkan ne pagherà le conseguenze. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

