Love is in the Air Anticipazioni 24 marzo 2022: Eda e Serkan ai ferri corti!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda stanca dell’atteggiamento del marito.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 24 marzo 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale5 , da quando ha saputo che Eda è incinta, Serkan ha iniziato a diventare sempre più protettivo e petulante, costringendo la moglie ad una dieta severa e a fare il minimo sforzo fino al parto. Adesso, tuttavia, Bolat sta esagerando, costringendo la moglie a cambiare ginecologo e proibendole di partorire in acqua, come Eda invece avrebbe tanto desiderato fare. La Yildiz è vicina al punto di rottura e Serkan ne pagherà le conseguenze.

Eda perde il ginecologo nella Puntata di Love is in the Air del 24 marzo 2022

Eda è incinta del secondogenito che sarà un maschietto. Serkan, complice il fatto di essere stato assente durante i primi anni di vita di Kiraz, ha iniziato ad essere sempre più preoccupato per le sorti della gravidanza, costringendo Eda a una dieta proteica e a non commettere passi falsi per preservare il nascituro. Ora, tuttavia, Serkan sta esagerando al punto da costringere il ginecologo della moglie a dimettersi.

Anticipazioni Love is in the Air: Serkan la combina grossa

Il dottore Cenk ha sopportato pazientemente le domande petulanti di Serkan ma quando l’uomo ha iniziato a rendere impossibile il suo lavoro, schiacciando totalmente la volontà della sua vera paziente, si è dimesso. Eda è furiosa con il marito per averle fatto perdere l’unico ginecologo del quale si fidava ma Bolat ha una soluzione, portarla dal luminare Hayati Onem.

Love is in the Air: Kerem che pasticcio!

Kerem è un ladro? Il fatto che il giovane abbia trovato i soldi per pagare l’università proprio quando l’anello di Aydan è sparito, fa di lui il primo indiziato per il furto. Mentre Kerem viene ingiustamente accusato, Eda scopre che Serkan vuole proibirle di partorire in acqua e questo potrebbe essere l'ultimo affronto prima della crisi.

