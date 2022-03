Beautiful Anticipazioni 24 marzo 2022: Finn minaccia Liam "Stai alla larga da Steffy!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 24 marzo 2022. Scopriamo cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.50 su Canale5: Finn dice a Liam che se il bambino che sta aspettando Steffy è suo, Liam dovrà stare al suo posto e dovrà smetterla di prendersi gioco dei sentimenti di Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Liam contro Finn

Liam è costretto ad affrontare l'ira di Finn. Lo Spencer – ancora alla casa sulla scogliera – si trova faccia a faccia con il medico, furioso con lui per quanto accaduto con la sua fidanzata. Finnegan accusa Liam di aver voluto passare la notte insieme a Steffy, non si è trattato di un momento di sbandamento e confusione, Liam ha volutamente approfittato di lei. Il medico giurerà al suo rivale che le cose cambieranno presto, se il bambino dovesse essere il suo, Liam dovrà allontanarsi definitivamente da Steffy e smettere di correre da lei ogni volta che il rapporto con Hope si complica.

Beautiful Anticipazioni: Finn vuole che Liam si allontani definitivamente da Steffy

Il medico è convinto che Liam non sia cambiato, continua a vedere Steffy come la sua ruota di scorta e ad approfittare di lei giocando con i suoi sentimenti. Tra i due c'è un legame indissolubile, sono genitori di una splendida bambina, Kelly, ma lo Spencer deve smettere di usare la piccola per tenere Steffy stretta nella sua morsa. Insomma, Finn vuole che Liam liberi finalmente la Forrester dal suo egoistico controllo.

Nella Puntata di Beautiful del 24 marzo 2022: Finn minaccia Liam "molte cose cambieranno!"

Finn è chiaro con Liam: "se il bimbo dovesse essere mio, molte cose cambieranno". Finn vuole che lo Spencer stia al suo posto e si faccia da parte perché ora nella vita della Forrester c'è lui. Tra i due non scorre buon sangue, Liam ha cercato di screditarlo in passato e si è opposto con forza alla relazione del dottore con Steffy. I rapporti sembravano distesi negli ultimi tempi, ma la scoperta della notte d'amore galeotta, ha spinto Finn a tornare sui suoi passi con grande diffidenza nei confronti dello Spencer. Non c'è più alcuna possibilità di dialogo tra Liam e Finn!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.