Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 2 febbraio 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 2 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 Febbraio 2022 - passano le ore, la disperazione di Ridge e Steffy cresce, Thomas è in coma e non da segni di ripresa. Intanto test e analisi vanno avanti e le speranze diminuiscono, pare infatti che la diagnosi di Finn inizi ad assumere sempre maggior credito. Una estenuante attesa che terminerà solo quando il dottore finalmente, carte alla mano, convocherà i familiari. Finn è scuro in volto, purtroppo non ha buona notizie per la sua amata Steffy e per suo padre Ridge! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 gennaio al 5 febbraio 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 2 Febbraio 2022 - a volersi vendicare è Felipe, del resto l'Alvarez Hermoso non ha più assi nella manica. La sua rabbia è incontenibile e potrebbe davvero spingerlo a fare qualcosa di pericoloso e illegale. Mendez e Casilda cercano di calmarlo, farlo ragionare ed evitare che compia qualche gesto inconsulto guidato dalla sete di vendetta. Lo invitano infatti a lasciar perdere e a voltare pagina, ma l'avvocato non sembra accogliere le loro preghiere, pur consapevole della protezione di cui gode l'ex moglie, anche da parte della stessa polizia, vuole andare fino in fondo. Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 31 gennaio al 5 febbraio 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 2 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 2 Febbraio 2022 - continua la battaglia per accaparrarsi l’ultimo posto a disposizione nella scuola più prestigiosa della città. Dopo il fallimento di Aydan, Eda e Serkan fanno di tutto per far sì che Kiraz venga ammessa al posto di Can, creando fortissime tensioni con Piril ed Engin. Il gioco varrà la candela? Nonostante l'intervento della suocera, la giuria non ammette Kiraz nell'istituto per colpa di alcuni segreti che Eda e Serkan non hanno mai pubblicamente rivelato. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 31 gennaio al 4 febbraio 2021.