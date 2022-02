Love is in the Air Anticipazioni 2 febbraio 2022: Eda e Serkan esagerano, Kiraz delusa

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda e Serkan danno battaglia a Piril ed Engin, creando forti tensioni.

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata del 2 febbraio 2022. Scopriamo insieme le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, continua la battaglia per accaparrarsi l’ultimo posto a disposizione nella scuola più prestigiosa della città. Dopo il fallimento di Aydan, Eda e Serkan fanno di tutto per far sì che Kiraz venga ammessa al posto di Can, creando fortissime tensioni con Piril ed Engin. Il gioco varrà la candela? Nonostante l'intervento della suocera, la giuria non ammette Kiraz nell'istituto per colpa di alcuni segreti che Eda e Serkan non hanno mai pubblicamente rivelato.

Nuove tensioni nella puntata di Love is in the Air del 2 febbraio 2022

Eda ha stretto un patto con Aydan, sperando che l’influenza della madre di Serkan l’aiutasse con l’ammissione per la scuola di Kiraz. Il piano della Yildiz si è rivelato un fiasco e le tensioni continuano. Eda e Serkan, infatti, sono pronti a tutto per sostenere il colloquio e battere gli amici Piril ed Engin.

Anticipazioni Love is in the Air: Piril ed Engin preoccupati

Piril ed Engin vorrebbero iscrivere Can ad un prestigioso istituto ma hanno scelto di non farne parole con Eda e Serkan, sapendo che è rimasto un solo posto vacante per l’anno scolastico. La reazione degli amici ha preoccupato molto la coppia che, se da una parte trova eccessivo l’astio di Eda e Serkan, dall’altro è spaventata all’idea che Kiraz possa essere scelta al posto di Can.

Love is in the Air Anticipazioni: guerra in atto!

Eda e Serkan hanno capito di dover contare sulle proprie forze per poter iscrivere Kiraz a scuola, dal momento che neppure le conoscenze della famiglia Bolat sono riuscite a dar loro un margine di successo. La coppia si scontra con Piril ed Engin e l’amicizia è sempre più in bilico. Nel frattempo, arriva il giorno della risposta da parte della giuria della scuola. Eda e Serkan scoprono di non aver passato il colloquio, con grande delusione di Kiraz, a causa di alcuni segreti che non hanno rivelato durante le prove svolte per accaparrarsi un posto nel prestigioso istituto.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022.

