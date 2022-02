Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 14 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 febbraio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 14 Febbraio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 Febbraio 2022 - Ridge interroga Thomas e va dritto al punto: "provi ancora qualcosa per Hope?" Il Forrester Senior in realtà è ben cosciente dei sentimenti di Thomas, ma vorrebbe una sua sincera ammissione, è convinto infatti che riconoscerlo sarebbe il primo passo verso la guarigione. I sentimenti non si cancellano con un colpo di spugna, ma è importante gestirli lucidamente così da non trasformarli in ossessioni. Ridge non condanna Thomas, vuole solo confronto, e lui sembra comprenderlo: ammetterà senza riserve di essere ancora innamorato della sorellastra Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 12 febbraio 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 14 Febbraio 2022 - Antonito si da da fare, cerca prodigiose cure che possano salvare Lolita, ma la malattia corre veloce e dopo l'ennesimo malore, per la donna non sembrano davvero esserci più speranze. E' rimasto poco tempo e anche la fiduciosa Lolita pare ormai aver preso atto della sua imminente fine, è per questo che tra le lacrime di tutti, soprattutto della sua cara amica Casilda, chiederà a Ramon e Carmen di prendersi cura di Moncho e Antonito. Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 7 al 12 febbraio 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 14 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 14 Febbraio 2022 - grazie a Pina, Aydan scopre che la signora Deniz cerca un partner in affari per il progetto del porto turistico e chiede a Kemal di proporsi. La signora Bolat, visto il clima di tensione che si respira tra il figlio e il compagno, vorrebbe tenere nascosta questa informazione a Serkan, che vedrebbe tutto come un tradimento. Purtroppo, durante una cena, Deniz perde le staffe scoprendo che Serkan è tornato con Eda e rivela di essere in affari con Kemal. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 7 all'11 febbraio 2021.