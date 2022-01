Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 13 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 gennaio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 13 gennaio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 gennaio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 gennaio 2022 - le coppie sono fatte, Zoe e Carter, Paris e Zende, i primi due sono addirittura in procinto di sposarsi. Insomma, tutti sembrano finalmente felici e soddisfatti, eppure, indecisioni e dubbi aleggiano ancora nell'aria. A soffrire di più dell'attuale situazione pare essere proprio Zende. Nonostante il ragazzo non abbia mai trovato il coraggio di dichiararsi apertamente e continui a flirtare con Paris, in fondo non riesce a smettere di pensare a Zoe. Per ora la più giovane delle sorelle Buckingham non nutre sospetti, ma per quanto ancora il Forrester riuscirà a mantenere nascosti i suoi sentimenti? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 15 gennaio 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 gennaio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 13 gennaio 2022 - Mentre Mendez si accanisce su di lei in cerca di una confessione ufficiale, Genoveva nella sua mente immagina di sferrargli un colpo mortale con il punteruolo che cela sotto le vesti. Nonostante la condizione carceraria abbia fatto riaffiorare tutta la sua follia, la Salmeron sembra non aver perso la sua gelida capacità di calcolo. Seppur tentata infatti si frena, Mendez non è il suo primo obiettivo: Felipè è in cima alla sua lista nera. E' con questa idea ben stampata nella mente che la Dark Lady patteggia una confessione ufficiale: chiede in cambio di una sua ammissione di colpa la possibilità di vedere per l'ultima volta Felipe. L'avvocato accetterà di farle visita? Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 10 al 15 gennaio 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 13 gennaio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 13 gennaio 2022 - Burak è un punto di riferimento importantissimo per Kiraz e Serkan non riesce a nascondere la gelosia, che prova vedendo la figlia così legata all’uomo. Sapendo che Burak porterà Kiraz in gita per pescare insieme, l’imprenditore cercherà di impedire che i due rimangano soli, consolidando il loro rapporto. Nel frattempo, Eda scopre che Aydan è intenzionata a raccogliere prove contro di lei, per ottenere la custodia di Kiraz, e che la zia Ayfer sta facendo lo stesso per impedire a Serkan di avviare le pratiche per la l’affidamento della figlia. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 10 al 14 gennaio 2021.