Beautiful Anticipazioni 13 gennaio 2022: Zende pensa ancora a Zoe

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 13 gennaio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Paris e Zende continuano a flirtare ma lui pensa ancora a Zoe. La minore delle Buckingham finirà per accorgersene?

Beautiful Anticipazioni: Zoe ha scelto Carter

Paris, arrivata in città, ha conosciuto Carter e le è subito piaciuto: è l'uomo perfetto per Zoe! Ignara però che il cuore della sorella batta ancora segretamente per Zende, ha cominciato una storia con lui, riaccendendo i dubbi della modella, convinta finora che la partita con il nipote di Ridge Forrester non fosse ancora chiusa. Zoe infatti, grazie ad un piccolo ma provvidenziale contrattempo, è riuscita a ritardare la risposta alla proposta di Carter, purtroppo Zende non ha colto il momento e non ha cercato di fermarla, Zoe quindi, ha finto per scegliere la strada più sicura. A testimoniarlo è proprio la confidenza di Carter a Paris, l'uomo, felice, ha rivelato alla cognatina di essere riuscito a strappare a Zoe l'agognato Sì!

Zende flirta con Paris ma pensa a Zoe, nella Puntata di Beautiful del 13 gennaio 2022

Le coppie sono fatte, Zoe e Carter, Paris e Zende, i primi due sono addirittura in procinto di sposarsi. Insomma, tutti sembrano finalmente felici e soddisfatti, eppure, indecisioni e dubbi aleggiano ancora nell'aria. A soffrire di più dell'attuale situazione pare essere proprio Zende. Nonostante il ragazzo non abbia mai trovato il coraggio di dichiararsi apertamente e continui a flirtare con Paris, in fondo non riesce a smettere di pensare a Zoe. Per ora la più giovane delle sorelle Buckingham non nutre sospetti, ma per quanto ancora il Forrester riuscirà a mantenere nascosti i suoi sentimenti?

Beautiful Anticipazioni: Thomas continua ad approfittare di Douglas per trascorrere del tempo con Hope!

Thomas continua a portare avanti il suo piano per irretire Hope. La Logan, nonostante gli avvertimenti di Liam, sembra cadere nella trapola con estrema facilità. rendendo il compito del suo aguzzino più semplice di quanto previsto. L'amore per Douglas e il desiderio di regale al figliastro una famiglia unità, l'hanno infatti spinta a riavvicinarsi a Thomas. Anche il questo episodio vedremo infatti il Forrester approfittare del piccolo per trascorrere del tempo con Hope!

