Una Vita Anticipazioni 13 Gennaio 2022: Genoveva si procura un'arma e pianifica l'omicidio di Felipe!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 13 gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Genoveva, dopo essersi procurata un'arma, medita di uccidere Felipe!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 12 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: nonostante le provocazioni del commissario, Genoveva evita di aggredirlo con il punteruolo che è in suo possesso. La detenuta chiede come ultima volontà di poter vedere Felipe.

Una Vita Anticipazioni: Mendez continua a mettere sotto torchio Genoveva

Genoveva è già caduta in una trappola, dopo il salto temporale l'abbiamo infatti ritrovata in cella, tradita da suo marito in combutta con Santiago, Laura e Mendez, ora però, il commissario vuole assicurarsi che la donna marcisca per sempre in prigione. La confessione basta ad inchiodarla, ma Genoveva potrebbe comunque apellarsi, dimostrando di fronte ad un giudice come le sia stata in realtà estorta con minacce e ricatti. Il commissario dunque, continua a metterla sotto torchio con l'intento di ottenere un'ammissione ufficiale che garantisca una pena esemplare alla Salmeron.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva si è procurata un'arma

Dopo aver appreso dai giornali del piano di Felipe e della sua soddisfazione nell'essere riuscito ad inchiodarla per l'assassinio di Marcia, suo unico amore, Genoveva medita vendetta contro l'avvocato. La donna è riuscita a procurarsi un punteruolo, ovviamente i suoi carcerieri sono all'oscuro della pericolosa arma che la Salmeron cela e che potrebbe usare contro di loro. L'accanimento di Mendez potrebbe infatti essere punito con la morte, ma la Salmeron ha imparato ormai da tempo che la vendetta è un piatto che va servito freddo e il commissario non è il primo nella sua lista nera.

Genoveva vuole incontrare Felipe e ucciderlo! nella Puntata di Una Vita del 13 gennaio 2021

Mentre Mendez si accanisce su di lei in cerca di una confessione ufficiale, Genoveva nella sua mente immagina di sferrargli un colpo mortale con il punteruolo che cela sotto le vesti. Nonostante la condizione carceraria abbia fatto riaffiorare tutta la sua follia, la Salmeron sembra non aver perso la sua gelida capacità di calcolo. Seppur tentata infatti si frena, Mendez non è il suo primo obiettivo: Felipè è in cima alla sua lista nera. E' con questa idea ben stampata nella mente che la Dark Lady patteggia una confessione ufficiale: chiede in cambio di una sua ammissione di colpa la possibilità di vedere per l'ultima volta Felipe. L'avvocato accetterà di farle visita?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 10 al 15 gennaio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.