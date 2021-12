Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 13 dicembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 dicembre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 13 dicembre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 dicembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 dicembre​ 2021 - purtroppo con Eric non andrà come sperato, non solo il Forrester non avrà intenzione di ascoltarla, ma Quinn scoprirà che sta segretamente ospitando la sua ex alleata, Shauna. Eric, comprensivo nei confronti della Fulton, secondo lui vittima delle manipolazioni della moglie, le ha infatti offerto di tornare a vivere a Villa Forrester. Quinn non riesce a crederci: Eric l'ha lasciata e la sua amica l'ha tradita tramando alle sue spalle. Shauna è ben consapevole di aver collaborato al piano di Quinn, ma svegliata dal vecchio torpore, ha finalmente compreso di essere stata una pedina nella mani della Fuller. E' per questo che in fondo pensa di meritare più di lei il perdono di Eric! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 dicembre 2021

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 dicembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 13 dicembre​ 2021 - assisteremo al primo vero faccia a faccia tra Aurelio e Marcos e lo scontro sarà molto duro. Il primo busserà alla porta del secondo per consegnarli una missiva di Salustiano, il padre dei due fratelli ed ex socio del Bacigalupe. Nella lettera saranno contenute alcune condizioni che, a suo dire, Bacigalupe farebbe meglio ad accettare. Il tono minaccioso farà infuriare Aurelio che immediatamente sbatterà fuori l'avversario dalla sua casa.

Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 13 al 18 dicembre 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 13 dicembre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 13 dicembre​ 2021 - Eda decide di confidarsi con Burak, raccontando all’amico perché è finita la storia d’amore con Serkan. Dopo lo sfogo, la Yildiz inizia a pensare che sia giusti informare il Bolat che Kiraz è sua figlia, ma non avendo il coraggio di affrontarlo, scrive una lettera. La stessa idea viene ad Aydan, in crisi per il fatto di dover nascondere il rapporto con Kemal. Sulla scrivania di Serkan, dunque, appare una lettera che Melek crede essere quella di Eda. Temendo che l’amica abbia commesso uno sbaglio, Melek sottrae la lettera per poi scoprire che non si tratta di quella della paesaggista. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 6 al 10 dicembre 2021.