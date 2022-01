Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 11 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 gennaio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 11 gennaio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 gennaio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 gennaio 2022 - Eric è ancora preso da Quinn e questo è chiaro a tutti, addirittura a Ridge e Brooke che guardano con paura ad una possibile riconciliazione. Shauna è forse l'unica spalla per Eric in questo momento di grande solitudine e anche se la sta solo usando per vendicarsi di sua moglie, la Fulton, finalmente consapevole della situazione, ha capito come trarne vantaggio e compiere una buona azione. Shauna infatti cercherà di carpire attese e speranze di Eric, così da consigliare l'amica su come agire: prenderà da parte Quinn e le dirà che Eric attende solo delle scuse sentite: "vai da lui a chiedigli perdono, vedrei che Eric accetterà il tuo ritorno a casa". Quinn deciderà di fidarsi di Shauna e correrà a Villa Forrester... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 gennaio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 11 gennaio 2022 - rientriamo dal weekend dopo il salto temporale con una tragica notizia - la morte di Bellita - ma anche con una confortante scoperta: Genoveva è stata finalmente assicurata alla giustizia. Dopo tanti sacrifici e un'ardita messinscena, finalmente Felipe è riuscito ad ottenere una confessione che ha permesso di arrestare l'assassina della povera Sampaio. Si è trattato di una proficua collaborazione tra l'avvocato, Santiago, Laura e Mendez, che ha visto però l'Alvarez Hermoso impegnato in prima linea. Ora che lo scopo è stato raggiunto, per Felipe è tempo di svelare pubblicamente la verità sul suo stato di salute e sul piano contro Genoveva. Le parole dell'uomo vengono riportate sui giornali, Genoveva le legge e si infuria al punto da giurare vendetta! Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 11 gennaio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 11 gennaio 2022 - Serkan è pronto per diventare un padre modello ma, non avendo mai avuto a che fare con bambini ed essendo alla sua prima esperienza genitoriale, finisce per fare una serie di passi falsi. Eda è furiosa perché Bolat sta viziando troppo Kiraz, e chiede l’aiuto di Piril ed Engin. Le due famiglie vanno a cena insieme, confrontandosi sulla giusta linea da seguire per educare i figli. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

