Una Vita Anticipazioni 11 Gennaio 2022: Genoveva dal carcere giura vendetta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 11 gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Genoveva, dietro le sbarre, legge le dichiarazioni di Felipe sul suo arresto e inizia a meditare vendetta!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 11 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: in un'intervista pubblicata su un giornale, Felipe racconta come ha ingannato Genoveva per farle confessare di avere ucciso Marcia. Genoveva legge l'articolo dal carcere e giura vendetta.

Una Vita: Cosa è accaduto prima del salto temporale...

Genoveva è di fronte a un bivio. La Salmeron è consapevole che se continuerà a mantenere il silenzio, Santiago finirà per torturare il povero Felipe fino alla morte, purtroppo l'alternativa sembra essere ancora più drammatica, confessare infatti, significherebbe finire in carcere e distruggere per sempre il suo matrimonio. Mentre Genoveva si tormenta, gli spettatori scoprono dell'inganno che si cela dietro questa vicenda: viene svelato un accordo tra Santiago, Felipe, Laura e Mendez, per incastrare la Dark Lady.

Una Vita, Salto Temporale: Genoveva in carcere!

I colpi di scena non finiscono qui, la rivelazione dell'accordo tra Felipe e Santiago, è solo l'inizio. La seconda parte dell'ultima Puntata in onda, si è aperta con un salto temporale, abbiamo visto finalmente Genoveva marcire in carcere. La Salmeron dunque, ha confessato per amore di Felipe, scoprendo con delusione di essere stata raggirata e amaramente tradita. L'epilogo di questa vicenda vede quindi vincitore l'avvocato: giustizia è fatta per la povera Marcia!

Genoveva legge le dichiarazioni di Felipe e giura vedetta! Nella Puntata di Una Vita dell'11 gennaio 2021

Rientriamo dal weekend dopo il salto temporale con una tragica notizia - la morte di Bellita - ma anche con una confortante scoperta: Genoveva è stata finalmente assicurata alla giustizia. Dopo tanti sacrifici e un'ardita messinscena, finalmente Felipe è riuscito ad ottenere una confessione che ha permesso di arrestare l'assassina della povera Sampaio. Si è trattato di una proficua collaborazione tra l'avvocato, Santiago, Laura e Mendez, che ha visto però l'Alvarez Hermoso impegnato in prima linea. Ora che lo scopo è stato raggiunto, per Felipe è tempo di svelare pubblicamente la verità sul suo stato di salute e sul piano contro Genoveva. Le parole dell'uomo vengono riportate sui giornali, Genoveva le legge e si infuria al punto da giurare vendetta!

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.