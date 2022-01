Beautiful Anticipazioni 11 gennaio 2022: Shauna aiuta Quinn a riconquistare Eric!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'11 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.10 su Canale5: Shauna rassicura Quinn, se giocherà bene le sue carte, Eric è disposto ad accoglierla nuovamente in casa Forrester. Quinn decide di andare a scusarsi con Eric.

Beautiful Anticipazioni: Shauna promette di lasciare casa di Eric

Wyatt e Flo sono stanchi e preoccupati, Quinn è incontenibile e loro hanno bisogno di aiuto per riuscire a gestirla. E' per questo che si rivolgono a Shauna. I due non sono proprio riusciti a comprendere le motivazioni della Fulton. Perché ha accettato l'ospitalità di Eric? Shauna, candidamente, chiarisce che è stato Eric ad insistere e che assolutamente non pensava di inimicarsi Quinn. In fondo le due sono amiche, e Shauna potrebbe mediare per conto della Fulton con il Forrester, la designer però non è sembrata affatto convinta delle buone intenzioni della donna. E' proprio questo che Wyatt e Flo cercheranno di farle capire, mettendola inoltre in guardia sui motivi di Eric: "ti sta usando perché vuole farla pagare a Quinn". Dopo questo confronto Shauna decide finalmente di lasciare casa Forrester!

Beautiful Anticipazioni: Shauna resta da Eric perché ha in mente un piano...

Ma passati diversi giorni, Wyatt, Flo e Quinn, scoprono che la Shauna non ha mai lasciato villa Forrester. La Fulton sta dunque giocando sporco? L'ex di Eric ne è convinta, ma anticipazioni rivelano che dovrà presto ricredersi. Nonostante infatti Shauna, dietro insistenza del Forrester, abbia deciso di restare a vivere nella dependance, non continuerà ingenuamente a fare il gioco di Eric. Messa in guardia dalla figlia e da Wyatt, ha compreso il vero intento dell'uomo ed è furbescamente pronta ad approfittarne. Se infatti Eric, ospitandola, sta davvero sperando di colpire Quinn, in fondo vuol dire che ancora pensa a lei, anche se con rabbia. E' su questo legame che la Fulton deciderà di far leva...

Shauna consiglia a Quinn di chiedere perdono a Eric, nella Puntata di Beautiful dell'11 gennaio 2021

Eric è ancora preso da Quinn e questo è chiaro a tutti, addirittura a Ridge e Brooke che guardano con paura ad una possibile riconciliazione. Shauna è forse l'unica spalla per Eric in questo momento di grande solitudine e anche se la sta solo usando per vendicarsi di sua moglie, la Fulton, finalmente consapevole della situazione, ha capito come trarne vantaggio e compiere una buona azione. Shauna infatti cercherà di carpire attese e speranze di Eric, così da consigliare l'amica su come agire: prenderà da parte Quinn e le dirà che Eric attende solo delle scuse sentite: "vai da lui a chiedigli perdono, vedrei che Eric accetterà il tuo ritorno a casa". Quinn deciderà di fidarsi di Shauna e correrà a Villa Forrester...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.