Love is in the Air Anticipazioni 11 gennaio 2022: Eda e Serkan in guerra?

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Eda non apprezza le cattive abitudini che Serkan sta concedendo a Kiraz.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Love is in the Air per la puntata dell’11 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.50 su Canale 5, Serkan è pronto per diventare un padre modello ma, non avendo mai avuto a che fare con bambini ed essendo alla sua prima esperienza genitoriale, finisce per fare una serie di passi falsi. Eda è furiosa perché Bolat sta viziando troppo Kiraz, e chiede l’aiuto di Piril ed Engin. Le due famiglie vanno a cena insieme, confrontandosi sulla giusta linea da seguire per educare i figli.

Serkan vizia Kiraz nella puntata di Love is in the Air dell’11 gennaio 2022

Serkan ha accettato il suo nuovo ruolo di padre, desideroso di recuperare il rapporto e gli anni persi con Kiraz. La bambina, tuttavia, è un osso duro e si lascia viziare dal Bolat, che sente di doversi far perdonare. Appaiono così regali sempre più costosi e Serkan non riesce mai a dire no alla figlia, costringendo Eda ad assumere il ruolo della “cattiva”. Ruolo che le sta decisamente stretto.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda rimprovera Serkan

Eda ha fatto da madre e da padre a Kiraz, stando ben attenta che la figlia non si approfittasse della situazione familiare per avanzare pretese e lasciarsi viziare. Serkan, purtroppo, non ha afferrato il metodo genitoriale di Eda e continua a riempire Kiraz di attenzioni, dandole il lasciapassare anche quando sua madre non è d’accordo. La situazione non può continuare e la Yildiz ha bisogno di aiuto per far capire a Serkan che non è viziando la figlia che conquisterà il suo cuore.

Love is in the Air Anticipazioni: Engin e Piril dispensano consigli

Come fare ad aprire gli occhi a Serkan? Eda si vede costretta a mettere l’imprenditore davanti all’evidenza dei suoi errori, chiedendo a Piril ed Engin di uscire tutti insieme a cena, per parlare dell’educazione dei figli. I quattro protagonisti hanno idee molto diverse, mentre Kiraz e il piccolo Can sembrano andare d’amore e d’accordo.

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Love is in the Air dal 10 al 14 gennaio 2022.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5.