Beautiful, Una Vita e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 21 settembre 2022

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 settembre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 21 settembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; per finire, alle 16.50, sempre nella penisola iberica, incontreremo Julia e Carmen.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 settembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 settembre 2022 - Quinn e Carter sono inseparabili. I due sembrano proprio non riuscire a staccarsi l'una dall'altro, e neanche la paura di essere scoperti pare mettere un freno alla loro pericolosa relazione. La Fuller ha finalmente trovato chi l'apprezza e la fa sentire desiderata, così come il Walton è sicuro di aver trovato la donna giusta. Il loro rapporto è destinato a durare nel tempo e a diventare qualcosa di molto serio o l'arrivo dei documenti del divorzio farà scattare qualcosa nella mente di Quinn e magari la farà tornare sui suoi passi? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 settembre 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 21 settembre 2022 - per Felipe saranno ore terribili. L'Alvarez-Hermoso verrà informato che Fausto Salazar, l'anarchico responsabile dell'attentato, potrebbe essere scarcerato. L'avvocato non riuscirà a trattenersi e avrà una crisi di panico. Intanto, Azucena deciderà di informare Guillermo di aver lasciato Angel, mentre Fidel rivelerà a Ramon di aver messo a segno la loro vendetta... ma il Palacios sembrerà mostrare i primi segni dei sensi di colpa. Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 21 settembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 21 settembre 2022 - Alicia propone ad Angel un'uscita per farsi vedere pubblicamente insieme, ma lui declina l'invito: è troppo preso dagli affari di Ventura per giocare a fare i fidanzatini con la ragazza. Intanto, Patricia, insospettita da alcuni traffici di Francisco, ha finito per metterlo sotto torchio. Lui, però, dopo aver chiarito gli accordi con Ventura, le ha intimato di starne fuori. Ad ogni modo, Patricia non si è data per vinta, anzi: sempre più convinta che i due stiano facendo qualcosa di losco alle sue spalle, ordina al suo scagnozzo Jonas di indagare e scoprire di più sulle merci trasportate. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

