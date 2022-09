Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 21 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: per Felipe saranno ore terribili. L'Alvarez-Hermoso verrà informato che Fausto Salazar, l'anarchico responsabile dell'attentato, potrebbe essere scarcerato. L'avvocato non riuscirà a trattenersi e avrà una crisi di panico. Intanto Azucena deciderà di informare Guillermo di aver lasciato Angel mentre Fidel rivelerà a Ramon di aver messo a segno la loro vendetta ma il Palacios sembrerà mostrare i primi segni dei sensi di colpa.

Felipe si sente male per colpa di Fausto in Una Vita Anticipazioni 21 settembre 2022

Ad Acacias è arrivata una brutta notizia: Fausto Salazar verrà scarcerato. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che questa notizia sarà un colpo al cuore per Felipe. L'Alvarez-Hermoso andrà completamente nel panico; Fausto è per lui un ricordo doloroso. L'avvocato avrà una crisi di panico. L'idea di rivedere in libertà l'uomo che gli ha causato tanto dolore, è qualcosa che non potrà mai affrontare. La grave crisi in cui cadrà l'avvocato, vanificherà tutti gli sforzi di Dori per curarlo oppure Felipe riuscirà a riprendersi velocemente da questa durissima verità?

Anticipazioni Una Vita: Azucena pronta a dire a Guillermo di aver lasciato Angel

Dopo la rapina alla locanda, Azucena ha compreso che Angel è un codardo. Il ragazzo è scappato, senza dare alcun sostegno né a Guillermo né a Servante e Jacinto, per fermare il ladro. La Quiñonero ha così deciso di rompere il loro rapporto, delusa dal suo comportamento. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la ragazza sarà pronta a raccontare tutto a Guillermo. La nipote di Rosina non vedrà l'ora di informare il Sacristan di aver chiuso definitivamente con il suo rivale e che sono finalmente liberi di frequentarsi.

Una Vita Anticipazioni: Fidel uccide Fausto. La vendetta è compiuta

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Felipe non avrà nulla di cui preoccuparsi. Fausto non sarà mai libero. Il Salazar verrà ucciso dalla polizia e Fidel potrà raggiungere Ramon per dargli la bella notizia. La vendetta è stata compiuta... almeno in parte. Ma il Palacios, alla notizia non riuscirà a essere felice. Il padre di Antoñito si mostrerà turbato, quasi fosse tormentato dai sensi di colpa. Sta cominciano ad avere dei dubbi su quanto è successo e su quanto stanno organizzando lui e il suo nuovo amico?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10