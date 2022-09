Un Altro Domani Anticipazioni 21 settembre 2022: Patricia non si da per vinta e indaga!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Altro Domani in onda il 21 settembre su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Patricia, decisa ad andare fino in fondo, inizierà ad indagare sulle merci che Ventura e Francisco stanno trafficando alle sue spalle...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Altro Domani per la puntata del 21 settembre 2022. Nelle Trame dell'Episodio in onda a partire dalle 16.55: la presenza ingombrante di Sergio e il suo modo di fare irritano molto Elena. Patricia scopre che Ventura usa i camion della loro azienda per trasportare merce pericolosa.

Un Altro Domani Anticipazioni: Elena non riesce a sopportare Sergio

Julia ha deciso di assumere Sergio al laboratorio, la scelta lascia stupiti molti ma soprattutto Elena che proprio non capisce perché Julia non riesca a comprendere le vere intenzioni di Sergio. Intanto con Tirso la situazione sembra un po' migliorata, l'oste ha rivelato a Julia di avere un periodo difficile e lei è sembrata comprensiva. L'improvvisa decisione però di festeggiare un party di Divorzio con Sergio riporterà un po' di maretta con Tirso. Il ragazzo infatti, sopraffatto dalla presenza di Erik, deciderà di non partecipare ai festeggiamenti, deludendo molto Julia.

Un Altro Domani Anticipazioni: Tirso sta vivendo un momento molto difficile

Tirso vive un momento difficile: suo nipote Erik ha rivelato davanti all'intero paese che suo padre è in carcere. Distrutto, l'oste si apre con Elena, confidandole il vero motivo per cui suo fratello è in prigione. Ma Erik non sta solo sconvolgendo la vita di Tirso, ma anche quella di Cloe interessata a lui, e di Maria, alle prese con un nuovo rivale in amore. A Rio Muni intanto, Víctor ha preso una decisione inaspettata: lasciare il suo posto in fabbrica per evitare che il suo rapporto con Carmen si deteriori a causa dei problemi di lavoro...

Nella Puntata di Un Altro Domani del 21 settembre 2022: Patricia non si da per vinta!

Alicia propone ad Angel un'uscita per farsi vedere pubblicamente insieme, ma lui declina l'invito: è troppo preso dagli affari di Ventura per giocare a fare i fidanzatini con la ragazza. Patricia, insospettita da alcuni traffici di Francisco, ha finito per metterlo sotto torchio ma lui dopo aver chiarito gli accordi con Ventura le ha intimato di starne fuori. Ma Patricia non si è data per vinta, anzi, sempre più convinta che i due stiano facendo qualcosa di losco alle sue spalle, ordina al suo scagnozzo Jonas di indagare e scoprire di più sulle merci trasportate.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 19 al 23 settembre 2022

Un altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.45.