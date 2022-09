Beautiful Anticipazioni dal 19 al 24 settembre 2022: Quinn torna all'attacco! Ridge e Brooke preoccupati per Eric...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 19 al 24 settembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 19 settembre 2022

Eric comunica a Ridge e a Carter di non voler più vedere Quinn alla Forrester e di voler eliminare la sua linea di gioielli. Ma Carter lo convince a ripensarci.

Puntata in onda Martedì 20 settembre 2022

La storia tra Quinn e Carter procede segretamente. Nel frattempo, nell'ufficio di Ridge arrivano, tramite corriere, i documenti del divorzio di Eric.

Puntata in onda Mercoledì 21 settembre 2022

Paris confida a Zende di aver trovato finalmente un posto dove andare a vivere: sarà ospite a casa di Steffy e Finn.

Puntata in onda Giovedì 22 settembre 2022

Mentre Paris e Zende decidono di muoversi senza fretta nella loro relazione, Katie e Brooke tirano le somme sulle loro famiglie dopo gli eventi recenti.

Puntata in onda Venerdì 23 settembre 2022

Dopo che Steffy si è decisa ad affrontare l'argomento matrimonio con Finn, Ridge condivide con Katie e Brooke la lieta novella. Intanto Paris comunica a Finn di quanto sia felice di abitare con la sua famiglia.

Puntata in onda Sabato 24 settembre 2022

Ep. 1: Steffy dice a Finn che non vuole più aspettare per il matrimonio. Durante la pianificazione dell'evento, Steffy si mostra entusiasta di conoscere finalmente la famiglia del fidanzato, ma lui non sembra essere dello stesso avviso. Nel frattempo, Eric pare un uomo nuovo grazie al distacco da Quinn, cambiamento che sottolineano con entusiasmo anche Brooke e Ridge. Proprio in quel momento, però, la Fuller si presenta...

Ep. 2: Una volta soli, Quinn cerca ancora una volta il perdono di Eric, spiegandogli che la storia con Carter è stato sì un errore, ma nato a causa della recente indifferenze del Forrester nei suoi confronti. Ridge e Brooke corrono subito ai ripari, avvertendo il capofamiglia che la Fuller sta solo cercando di manipolarlo e che bisogna velocizzare le pratiche di divorzio.

Ep. 3: Finn e Steffy trascorrono momenti di intensa felicità di coppia e Ridge non potrebbe essere più entusiasta della scelta di sua figlia.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.