Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5 scopriamo che Quinn e Carter non riescono a dirsi addio. I due sono inseparabili e giurano di tenere segreta la loro relazione. Intanto arrivano i documenti per il divorzio.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Quinn e Carter sono inseparabili. I due sembrano proprio non riuscire a staccarsi l'uno dall'altro e neanche la paura di essere scoperti, pare mettere un freno alla loro pericolosa relazione. La Fuller ha finalmente trovato chi l'apprezza e la fa sentire desiderata e anche il Walton è sicuro di aver trovato la donna giusta. Il loro rapporto è destinato a durare nel tempo e a diventare qualcosa di molto serio o l'arrivo dei documenti del divorzio, farà scattare qualcosa nella mente di Quinn e magari la farà tornare sui suoi passi?

Anticipazioni Beautiful: Carter informa Quinn di aver salvato la sua carriera

Dopo il duro confronto con Wyatt, che desidera spiegazioni da parte di sua madre, Quinn ha raggiunto Carter al loft. Il Walton ha qualcosa da dirle di molto importante: ha salvato il suo futuro. L'avvocato ha convinto Eric a non chiudere la gioielli Forrester e ha così impedito che Quinn perdesse il suo lavoro. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la donna sarà grata al suo amante ma cercherà ancora di separarsi da lui. Quello che stanno facendo è pericoloso e potrebbe mettere entrambi nei guai.

Quinn non riesce a dire addio a Carter in Beautiful Anticipazioni 21 settembre 2022

Quinn è certa che la relazione pericolosa con Carter non possa durare a lungo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano però che la Fuller non riuscirà a separarsi da lui. Il loro rapporto sembra essere diventato qualcosa di molto più serio che una semplice attrazione. I due cercheranno di capire come muoversi per non farsi scoprire e per poter continuare a vedersi. Non sarà facile; nessuno deve scoprire che loro continuano a frequentarsi e che non riescono a non cedere alla passione. A peggiorare la situazione ci si metteranno i documenti del divorzio, che arriveranno alla Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Arrivano i documenti del divorzio. Quinn è single!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che, mentre Quinn e Carter cederanno ancora una volta alla passione, alla Forrester arriveranno i documenti del divorzio. A raccoglierli sarà Ridge, felice di avere in mano ciò che sancirà la fine ufficiale del matrimonio tra suo padre e la donna che gli ha spezzato il cuore. Il Forrester si affretterà a chiamare Carter e a dirgli di tornare immediatamente in ufficio, per visionare le carte. Ma il Walton sarà troppo impegnato e darà buca allo stilista. Ridge finirà per insospettirsi?

