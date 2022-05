Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 26 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 26 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 maggio 2022 - Flo sta per diventare ufficialmente una Logan e le zie si stanno prodigando per preparare in tempi ristretti tutti i documenti necessari per il riconoscimento. Wyatt è felicissimo, lo sconvolgente cambio di rotta della Logan ha avuto origine proprio da una sua richiesta. Certo infatti della sofferenza della fidanzata e pronto ad aiutarla, aveva rivolto un appello a Katie, per fortuna accolto con favore. Flo ha ottenuto l'agognato perdono, si è ripresa il suo lavoro alla Forrester e ora ha anche la possibilità di portare il cognome del padre, a completare il quadro manca solo una cosa: una dichiarazione ufficiale di Wyatt, accompagnata da un romantico "mi vuoi sposare?" Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 26 maggio 2022 - Aurelio fa visita a Fausto in prigione e il Salazar parla. L'uomo confiderà ad Aurelio il suo piano: uccidere Antonito, il politico che con le sue idee conservatrici rischia di creare problemi ai gruppi organizzati di operai. Il Quesada riconoscerà una grande opportunità nel progetto di Fausto, tanto da informare Genoveva e spiegarle come utilizzare la situazione a loro vantaggio. Aurelio ha infatti studiato un piano diabolico contro Antonito e Anabel. Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 26 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 26 maggio 2022 - Mihriban ha un sogno, ossia diventare il nuovo sindaco di Korludag. Se da una parte la candidata vuole dare ai concittadini una guida onesta, dall'altra vuole togliere potere a Tahsin, l'uomo che disprezza e che, a suo avviso, ha sempre e solo guardato ai suoi interessi. Così ,dopo il suo primo discorso pubblico, l'Aydinbas si prepara al comizio elettorale, e chiede a Cesur di esporsi a suo favore! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

