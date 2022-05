Beautiful Anticipazioni 26 maggio 2022: Wyatt vuole sposare Flo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 26 maggio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Wyatt confesserà il suo grande amore per Flo e la decisione di chiederla in sposa.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda a partire dalle 13.40 su Canale5: Wyatt confessa il suo grande amore per Flo e la decisione di chiederla in sposa. Katie, Brooke e Donna preparano i documenti necessari affinché Flo diventi ufficialmente una Logan.

Beautiful Anticipazioni: Flo ha ottenuto una seconda occasione...

Dopo tanto tribolare, finalmente Flo è riuscita a guadagnarsi un posto al sole: Brooke, Donna e Katie l'hanno nuovamente accettata in famiglia. L'offerta di Ridge poi, di tornare a lavorare alla Forrester, non ha fatto che confermare il meritato perdono. Eppure le gioie per Flo non sono ancora terminate, la ragazza ha tentato di riscattarsi in ogni modo, ma certo non si aspettava tanto amore da parte delle zie...

Le Logan propongono a Flo di prendere il cognome di suo padre Storm

Le Logan convocheranno Flo e Shauna per comunicare una notizia alla giovane nipote, madre e figlia mostreranno curiosità e stupore. Quale sorpresa avranno ancora in serbo le tre zie per Flo? La ragazza, già grata e soddisfatta, non immagina certo dello splendido regalo che Brooke, Donna e Katie stanno per farle. Quando infatti le tre le annunceranno di volerle riconoscere il cognome di famiglia, Flo esploderà di felicità e con lei anche sua madre Shauna.

Wyatt pronto a sposare Flo, nella Puntata di Beautiful del 26 maggio 2022

Flo sta per diventare ufficialmente una Logan e le zie si stanno prodigando per preparare in tempi ristretti tutti i documenti necessari per il riconoscimento. Wyatt è felicissimo, lo sconvolgente cambio di rotta della Logan ha avuto origine proprio da una sua richiesta. Certo infatti della sofferenza della fidanzata e pronto ad aiutarla, aveva rivolto un appello a Katie, per fortuna accolto con favore. Flo ha ottenuto l'agognato perdono, si è ripresa il suo lavoro alla Forrester e ora ha anche la possibilità di portare il cognome del padre, a completare il quadro manca solo una cosa: una dichiarazione ufficiale di Wyatt, accompagnata da un romantico "mi vuoi sposare?"

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 29 maggio 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.