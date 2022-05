Una Vita Anticipazioni 26 maggio 2022: Acacias minacciata da un attentato, Aurelio pensa a come trarne vantaggio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 26 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Aurelio scoprirà di un imminente attentato ad Acacias e confiderà a Genoveva di avere un'idea per trarne vantaggio.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 26 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Aurelio propone a Fausto di collaborare, quindi rivela a Genoveva che nel quartiere ci sarà presto un attentato anarchico, da cui potrebbero trarre vantaggio.

Una Vita Anticipazioni: Soledad uccide Pierre Caron

Tutto avrà inizio quando Soledad, durante un accesso scontro, confesserà a Marcos di aver assassinato Felicia. La domestica sarà infatti costretta ad abbandonare casa Bacigalupe per sottrarsi all'ira dell'uomo e all'imminente arresto, trovando riparo in casa dei fratelli Quesada. Ma Aurelio non è certo uno che fa favori, dunque, in cambio della sua ospitalità ordinerà a Soledad di fare fuori Pierre Caron. La donna, spalle al muro e spinta dalla necessità di mettere insieme del denaro per fuggire, metterà a segno il delitto.

Una Vita Anticipazioni: Aurelio scopre di Fausto e va da lui per chiedergli della dinamite che Soledad nasconde

Aurelio non ha nessuna intenzione di mantenere la promessa fatta alla domestica, Soledad infatti, non solo si vedrà rifiutata ogni ricompensa ma verrà sottoposta ad un nuovo ricatto: il Quesada minaccerà di denunciarla se non chiarirà subito l'uso che ha intenzione di fare della dinamite nascosta in borsa. Soledad non parlerà per non tradire Fausto, ma Aurelio rovistando ancora tra le sue cose, scoprirà tutto sul Salazar.

Aurelio complice nell'attentato per liberarsi di Antonito e Anabel, nella Puntata di Una Vita 26 maggio 2022

Aurelio fa visita a Fausto in prigione e il Salazar parla. L'uomo confiderà ad Aurelio il suo piano: uccidere Antonito, il politico che con le sue idee conservatrici rischia di creare problemi ai gruppi organizzati di operai. Il Quesada riconoscerà una grande opportunità nel progetto di Fausto, tanto da informare Genoveva e spiegarle come utilizzare la situazione a loro vantaggio. Aurelio ha infatti studiato un piano diabolico contro Antonito e Anabel.

