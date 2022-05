Brave and Beautiful Anticipazioni 26 maggio 2022: Cesur e Mihriban uniti per distruggere Tahsin!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 26 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che la madre di Bulent chiede all'Alemdaroglu di aprire il suo comizio elettorale, e lui accetta di buon grado.

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 maggio 2022, alle 16.45, Cesur apre il comizio elettorale di Mihriban, e ne tesse le lodi. Dopotutto, i due hanno un nemico in comune, Tahsin!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Mihriban abbandonata all'altare da Tahsin!

Mihriban odia Tahsin con la stessa intensità con cui un tempo lo amava. La madre di Bulent, infatti, quando era giovane, era follemente innamorata del padre di Korhan e Suhan, tanto da essere pronta a sposarlo. Anche il Korludag senior era impaziente di convolare a nozze con l'Aydinbas, ma, alla fine, ha preferito abbandonarla all'altare. Da quel momento, la donna ha iniziato a detestare l'ex fidanzato con tutta se stessa.

Mihriban candidata a sindaco, nelle Anticipazioni del 26 maggio 2022 di Brave and Beautiful

Mihriban ha un sogno, ossia diventare il nuovo sindaco di Korludag. Se da una parte la candidata vuole dare ai concittadini una guida onesta, dall'altra vuole togliere potere a Tahsin, l'uomo che disprezza e che, a suo avviso, ha sempre e solo guardato ai suoi interessi. Così ,dopo il suo primo discorso pubblico, l'Aydinbas si prepara al comizio elettorale, e chiede a Cesur di esporsi a suo favore!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur dalla parte di Mihriban!

Il protagonista, sin dal primo giorno in cui ha messo piede a Korludag, ha trovato nella madre di Bulent un'alleata. I due, in effetti, sono accumunati dall'ardente desiderio di vendicarsi del Korludag senior. Così, quando Mihriban gli propone di aprire il comizio elettorale, l'Alemdaroglu non ci pensa neanche un attimo, e, mentre si espone per lei, promette a tutti che, se la voteranno, allora chiunque avrà garantita la giustizia!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.