Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 maggio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 3 maggio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 3 maggio 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.40, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco le Anticipazioni della puntata del 3 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 maggio 2025 - Ridge ed Eric saranno pronti a far sfilare i loro abiti e a lasciare che il pubblico scelga chi tra loro è il migliore stilista della maison. Nessuno degli ospiti invitati alla serata è al corrente che non si tratta solo di una presentazione delle nuove linee della Forrester ma anche, anzi soprattutto, di una sfida tra padre e figlio. Parenti e amici sono vicini ai due designer in gara, pronti a dare il loro sostegno, soprattutto Zende e RJ che si occuperanno di dare gli ultimi ritocchi agli abiti di punta. Zende risolverà persino un piccolo inconveniente accorso al vestito iconico di Ridge. Intanto Brooke non sopporterà la corte che la cantante francese Fanny Greyson e la contessa Von Frankfurt faranno al suo compagno. Luna sarà invece molto preoccupata per Eric, dopo aver scoperto – da RJ – che il patriarca sta per morire. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 aprile al 3 maggio 2025.

Tradimento, le Anticipazioni delle puntate di oggi 3 maggio 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 3 maggio -

Tolga ha visto il video in cui Behram ordinava a Suat di sparargli, e quindi ha scoperto che Oylum ha scelto di restare con il moro soltanto per salvare la vita a lui. Ora, il giovane sta mostrando il filmato a Guzide, alla quale poi assicura che farà tutto ciò che è in suo potere per salvare l'amata. Dopodiché, Tolga si dirige da Oltan per accusarlo di avergli tenuto nascosta la verità; allora, il padre gli ricorda che la cosa migliore che può fare è comunque concentrarsi su Selin, che tra l'altro è incinta; quando quest'ultima sente il marito dire di non credere alla storia della gravidanza, lo raggiunge per confidargli di non aver mai preso la pillola anticoncezionale come pensava. Intanto, Kahraman viene a sapere che Mualla sta facendo vivere Oylum come una prigioniera, e la rimprovera aspramente. Guzide, invece, sta ancora indagando per scoprire chi sia la vera figlia biologica, mentre Tarik prova a rimettere insieme i pezzi della sua famiglia. Per finire, Mualla è un fascio di nervi. Non soltanto Oylum - alla quale alla fine ha accordato il permesso di uscire con il bambino - non è ancora rientrata, ma è stata anche informata del fatto che colui che dovrebbe aver sparato a Behram è morto... Qui la trama completa di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 27 aprile al 3 maggio 2025.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 3 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 maggio 2025 - Jana mostrerà il suo abito da sposa a Maria. La Fernandez la metterà in guardia e le consiglierà di rivelare tutta la verità su di lei a Manuel, prima di convolare a nozze. Don Alonso prenderà in mano il business delle marmellate, con l’intento di lasciarlo in gestione a Catalina, colei che ha avuto l’idea di questa attività, ma soprattutto che si è occupata di essa con attenzione e amore. Vera rimarrà sconvolta dalla notizia che sua madre ha chiesto confronto privato con Cruz e lo ha ottenuto. La ragazza avrà paura che la donna possa confessare tutto alla marchesa e che la sua vera identità venga svelata. Lope prometterà alla sua innamorata di darle una mano per scoprire che cosa le tue donne si siano dette. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 aprile al 4 maggio 2025