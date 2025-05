Tradimento Anticipazioni 3 maggio 2025: Mualla furiosa, Oylum è scappata con Can!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 3 maggio 2025 su Canale 5: Mualla pensa che Oylum sia fuggita con il piccolo Can e non la prende molto bene...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 maggio 2025, alle 15:15, Tolga ha visto il video in cui Behram ordinava a Suat di sparargli, e quindi ha scoperto che Oylum ha scelto di restare con il moro soltanto per salvare la vita a lui. Ora, il giovane sta mostrando il filmato a Guzide, alla quale poi assicura che farà tutto ciò che è in suo potere per salvare l'amata. Dopodiché, Tolga si dirige da Oltan per accusarlo di avergli tenuto nascosta la verità; allora, il padre gli ricorda che la cosa migliore che può fare è comunque concentrarsi su Selin, che tra l'altro è incinta; quando quest'ultima sente il marito dire di non credere alla storia della gravidanza, lo raggiunge per confidargli di non aver mai preso la pillola anticoncezionale come pensava. Intanto, Kahraman viene a sapere che Mualla sta facendo vivere Oylum come una prigioniera, e la rimprovera aspramente. Guzide, invece, sta ancora indagando per scoprire chi sia la vera figlia biologica, mentre Tarik prova a rimettere insieme i pezzi della sua famiglia. Per finire, Mualla è un fascio di nervi. Non soltanto Oylum - alla quale alla fine ha accordato il permesso di uscire con il bambino - non è ancora rientrata, ma è stata anche informata del fatto che colui che dovrebbe aver sparato a Behram è morto...

Tradimento: Tolga si scaglia contro Oltan...

Tolga è una bomba ad orologeria, e sta per esplodere. Il giovane ha appena visto un video in cui Behram ordina a Suat di ucciderlo, e così ha scoperto che Oylum ha rinunciato al loro amore soltanto per salvargli la vita. Allora, Tolga è corso dall'amata per chiederle di fuggire insieme, ma non è riuscito a riscuotere il successo sperato: è stato cacciato via. Adesso, il ragazzo mostra il suddetto filmato a Guzide, alla quale assicura che farà di tutto pur di salvare Oylum; la giudice, però, gli consiglia di concentrarsi su Selin. Lo stesso consiglio glielo dà poco dopo Oltan, contro il quale Tolga sta puntando il dito. Infatti, il figlio lo accusa di avergli tenuto nascosta la verità, ma il padre, senza scomporsi, lo invita caldamente a pensare alla moglie, che, per giunta, è incinta...

Kahraman rimprovera Mualla... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Selin sta origliando di nascosto la conversazione tra Oltan e Tolga, e quando sente quest'ultimo dichiarare di non credere che lei sia realmente in dolce attesa, prende immediatamente in mano la situazione. Selin confida a Tolga di non aver mai preso la pillola anticoncezionale come credeva. Come reagirà il moro a questa sconvolgente rivelazione? Intanto, Kahraman viene a sapere che Oylum vive come una prigioniera a casa di Mualla, e, furioso, va a prendere la zia di petto per spingerla a ragionare. Guzide, invece, porta avanti le sue indagini, determinata a scoprire chi sia la sua vera figlia biologica...

Mualla è furiosa con Oylum, nelle Anticipazioni della puntata del 3 maggio 2025 di Tradimento

Tarik sembra realmente intenzionato a rimettere insieme i pezzi della sua famiglia. Anzitutto, l'avvocato chiede a Yesim di trasferirsi a casa sua, dove ci sono anche la piccola Oyku, Ozan e Zelis. Inoltre, dà al figlio un lavoro ed una nuova carta di credito in condivisione con la moglie. Nel frattempo, Mualla sta iniziando a perdere le staffe. La donna ha deciso di dare ascolto a Kahraman, accordando ad Oylum il permesso di uscire con il piccolo Can; tuttavia, ora che non li vede rientrare, ha il forte timore che la nuora possa essere scappata con il bambino. Come se non bastasse, Mualla viene a sapere che l'uomo sospettato di aver attentato alla vita di Behram è morto; quindi, il suo piano di vendetta è sfumato!

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.