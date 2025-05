Beautiful Anticipazioni Puntate del 3 maggio 2025: Eric e Ridge pronti al duello finale!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni e le trame delle puntate di Beautiful in onda il 3 maggio 2025. Negli episodi della Soap di Canale5 Eric e Ridge sono pronti a salire sulla passerella. La sfida sta per iniziare!

Nelle puntate di Beautiful in onda il 3 maggio 2025, alle ore 13.55, si scaldano i motori dietro le quinte della passerella della Forrester Creations. Le anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che Ridge ed Eric saranno pronti a far sfilare i loro abiti e a lasciare che il pubblico scelga chi tra loro è il migliore stilista della maison. Nessuno degli ospiti invitati alla serata è al corrente che non si tratta solo di una presentazione delle nuove linee della Forrester ma anche, anzi soprattutto, di una sfida tra padre e figlio. Parenti e amici sono vicini ai due designer in gara, pronti a dare il loro sostegno, soprattutto Zende e RJ che si occuperanno di dare gli ultimi ritocchi agli abiti di punta. Zende risolverà persino un piccolo inconveniente accorso al vestito iconico di Ridge. Intanto Brooke non sopporterà la corte che la cantante francese Fanny Greyson e la contessa Von Frankfurt faranno al suo compagno. Luna sarà invece molto preoccupata per Eric, dopo aver scoperto – da RJ – che il patriarca sta per morire.

Beautiful Anticipazioni 3 maggio 2025: Si scaldano i motori alla Forrester Creations!

La sfilata di moda tra Ridge ed Eric è l’evento più importante degli ultimi anni. I due Forrester non vedono l’ora di dimostrare all’altro di essere il migliore. Nessuno dei due vuole cedere e vuole vincere a tutti i costi questa assurda guerra tra padre e figlio. Ridge non conosce il vero motivo che spinge il suo papà a combattere e si è convinto che Eric si stia dimostrando un uomo cocciuto, poco attento alle finanze della loro azienda. Il patriarca della Forrester sta nascondendo una verità ben più terribile e non intende tornare indietro sui suoi passi e mollare sino a quando non avrà dimostrato di non essere un vecchio decrepito, incapace di continuare a lavorare e costretto ad appendere le scarpette al chiodo.

Beautiful: RJ confessa a Luna che suo nonno sta morendo

RJ trema. Il giovane ha appena scoperto che suo nonno ha pochi mesi di vita. Il ragazzo era al corrente della salute precaria di Eric ma non pensava minimamente che il suo nonnino avesse così poco tempo da vivere. Il giovane Forrester desidera ardentemente che la sfilata si concluda il prima possibile e che finalmente suo padre Ridge scopra tutto e aiuti il suo papà a curarsi e magari anche a salvarsi. Per il momento però le cose vanno a rilento. RJ ha la grande fortuna di avere Luna al suo fianco e sarà molto contento di potersi confidare con lei nuovamente, rivelandole che Eric sta morendo e che non vede l’ora che tutto questa storia abbia fine.

Zende aiuta Ridge a salvare la sua collezione, ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

Dietro le quinte della Forrester Creations c’è grande fervore. Mentre RJ, Donna e Katie continueranno a tenere d’occhio Eric, Zende si occuperà della collezione di Ridge. Sarà lui, insieme a Paris, a risolvere un piccolo intoppo accorso all’abito di punta della collezione del Forrester jr. e a permettergli di salire in passerella senza problemi. Intanto gli ospiti invitati all’evento prenderanno posto, comprese Esther e Lauren Fenmore. Tra i presenti ci saranno anche la cantante francese Fanny Greyson e la contessa Von Frankfurt, che saranno particolarmente attratte da Ridge e dal suo fascino e susciteranno la gelosia di Brooke, che non sopporterà per nulla l’atteggiamento delle due.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 aprile al 3 maggio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.