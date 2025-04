Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 27 aprile 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 27 aprile 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.00 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.24, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco le Anticipazioni della puntata del 27 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 aprile 2025 - Donna sarà molto preoccupata per il suo “orsetto di miele” e condividerà le sue ansie con Katie, che ha appena scoperto che il Forrester senior sta molto male. Intanto alla maison, Ridge e Brooke parleranno con RJ ed entrambi capiranno che il ragazzo è teso e che non riesce a confessare cosa lo tormenta. Ridge si sentirà sempre più infastidito di quello che sta accadendo e vorrebbe scoprire, una volta per tutte, perché suo padre è così determinato a portare a termine la sua collezione, pur sapendo di poter subire una sonora sconfitta. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento, le Anticipazioni delle puntate di oggi 27 aprile 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 27 aprile 2025 - il matrimonio fra Guzide e Tarik viene annullato, mentre Ozan continua a mentire sul suo lavoro alla sua famiglia; in verità, il giovane sta facendo il corriere per una società di spedizioni. Intanto, gli uomini di Mualla rapiscono di nuovo il piccolo Can. Oylum, insieme ai suoi cari e a l procuratore Taner e a degli agenti di polizia, si recano a casa della donna, ma non c'è traccia del bambino. Inoltre, tutti credono che ci sia anche lo zampino di Zelis, che in verità non c'entra nulla con il sequestro di Can: la giovane si trova legata ed imbavagliata nel seminterrato. Nel frattempo, Nazan spinge Kahraman a convincere Mualla a staccare le macchine che tengono in vita Behram. Ipek ed Azra, nel mentre, fanno la conoscenza di Serra; tra le tre c'è un certo feeling. Le prime due, inoltre, raccontano all'altra di essere entrambe "vittime" delle azioni di Guzide... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 27 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 aprile 2025 - Jana sarà molto turbata dalle parole di Don Romulo, che la metterà in guardia e le dirà di stare molto attenta con la sua relazione con Manuel. Il maggiordomo avrà paura che la cameriera finisca nei guai e non vorrà assolutamente che questo accada. Maria festeggerà insieme a Lope il nuovo lavoro di Salvador e sarà pronta a salutare il suo amato in partenza per la casa dei conti De Matesanz. La ragazza sarà perfettamente consapevole che la partenza del suo amato potrebbe significare la fine della loro relazione. Jana e Maria si confideranno l’un l’altra i propri turbamenti e troveranno conforto grazie alla loro grande amicizia. Intanto tra Cruz e Don Lorenzo continuerà a esserci una grande freddezza. Tra di loro sarà davvero tutto finito? Qui la trama completa de La Promessa.

