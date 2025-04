Tradimento Anticipazioni 27 aprile 2025: Mualla rapisce Can. Zelis è sua complice?

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 aprile 2025, alle 14:30, il matrimonio fra Guzide e Tarik viene annullato, mentre Ozan continua a mentire sul suo lavoro alla sua famiglia; in verità, il giovane sta facendo il corriere per una società di spedizioni. Intanto, gli uomini di Mualla rapiscono di nuovo il piccolo Can. Oylum, insieme ai suoi cari e a l procuratore Taner e a degli agenti di polizia, si recano a casa della donna, ma non c'è traccia del bambino. Inoltre, tutti credono che ci sia anche lo zampino di Zelis, che in verità non c'entra nulla con il sequestro di Can: la giovane si trova legata ed imbavagliata nel seminterrato. Nel frattempo, Nazan spinge Kahraman a convincere Mualla a staccare le macchine che tengono in vita Behram. Ipek ed Azra, nel mentre, fanno la conoscenza di Serra; tra le tre c'è un certo feeling. Le prime due, inoltre, raccontano all'altra di essere entrambe "vittime" delle azioni di Guzide...

Tradimento: Il piccolo Can viene di nuovo rapito...

Finalmente, Guzide ha raggiunto il suo obiettivo: il suo matrimonio con Tarik è stato annullato. Nel mentre, Ozan continua a mentire ai suoi genitori e al resto della sua famiglia in merito al suo lavoro. Infatti, il giovane non vuole rivelare ai suoi cari che sta facendo il corriere per una società di spedizioni... Intanto, sta per venirsi a verificare il secondo sequestro del piccolo Can. Mualla affida questo compito ai suoi scagnozzi, che, a quanto pare, riescono a portarlo termine apparentemente grazie all'aiuto di Zelis. Ma quest'ultima avrà davvero commesso un'azione tanto spregevole?

Zelis legata ed imbavagliata... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Oylum è in preda al panico: il piccolo Can le è stato di nuovo strappato dalle braccia. Ora, la ragazza si sta recando insieme ai famigliari, al procuratore Taner e ad alcuni agenti di polizia, proprio a casa di Mualla, ma al loro arrivo del bambino non c'è traccia. Inoltre, si scopre che la povera Zelis non c'entra nulla con questo rapimento. La moglie di Ozan è stata accusata di essere complice della donna soltanto perché lei e Can sono scomparsi proprio quando il bimbo era stato affidato alle sue cure; in realtà, però, Zelis era stata legata ed imbavagliata nel seminterrato dagli uomini di Mualla!

Ipek ed Azra conoscono Serra, nelle Anticipazioni della puntata del 27 aprile 2025 di Tradimento

Nazan sta provando a convincere Kahraman a parlare con Mualla per spingerla a ragionare. Infatti, la rossa ritiene che la cosa migliore sia staccare i macchinari che tengono in vita Behram per evitare un accanimento terapeutico. Nel mentre, Ipek ed Azra si trovano in un ristorante di lusso, quando s'imbattono in Serra. Le tre iniziano a chiacchierare, e sembra che tra loro ci sia un certo feeling. Inoltre, la prime due raccontano all'altra che sono entrambe "vittime" dell'operato di Guzide, palesando la loro forte antipatia nei confronti di quest'ultima...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.40 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.