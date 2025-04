Beautiful Anticipazioni Puntata del 27 aprile 2025: Tensioni e segreti tormentano Donna e la sua famiglia. Tutto si complica!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 27 aprile 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Donna, Katie e RJ saranno molto tesi per Eric mentre Ridge sarà sempre più infuriato contro suo padre.

La sfilata si avvicina e la sfida tra Ridge ed Eric entrerà presto nel vivo. Questo evento è atteso con emozione dai due Forrester, un po’ meno dai componenti delle loro famiglie, alcuni di essi al corrente delle condizioni di salute precarie del compagno di Donna. Nella puntata di Beautiful in onda il 27 aprile 2025, alle ore 14.00 su Canale5, la Logan sarà molto preoccupata per il suo “orsetto di miele” e condividerà le sue ansie con Katie, che ha appena scoperto che il Forrester senior sta molto male. Intanto alla maison, Ridge e Brooke parleranno con RJ ed entrambi capiranno che il ragazzo è teso e che non riesce a confessare cosa lo tormenta. Ridge si sentirà sempre più infastidito di quello che sta accadendo e vorrebbe scoprire, una volta per tutte, perché suo padre è così determinato a portare a termine la sua collezione, pur sapendo di poter subire una sonora sconfitta.

Beautiful Anticipazioni: Tensioni e crisi stanno tormentando i Forrester

Tutti i componenti della famiglia Forrester e i loro parenti acquisiti stanno affrontando uno dei periodi più tesi e critici della loro vita. Li ha sfidato Sheila e le ha letteralmente spiaccicato il viso nel piatto di pasta da lei ordinato a Il Giardino, Liam ha informato Steffy delle novità che nessuno – soprattutto non Finn – le ha detto mentre Donna ha scoperto che Eric sta morendo e che gli restano solo pochi mesi di vita. La tensione della Logan è palpabile e non riuscirà a ritrovare la serenità per molto tempo, sicuramente non prima che la sfilata abbia termine. La bionda non vede l’ora che l’assurda sfida accettata dal suo compagno abbia fine e che Eric cominci a curarsi seriamente, per tentare di capire se la sua vita può essere salvata in qualche modo. Per sua fortuna, Katie ha scoperto tutto e ora ha qualcuno con cui parlare di quello che da tempo la tormenta.

Beautiful: Katie scopre che Eric è malato ma…

Katie ha origliato la conversazione tra sua sorella ed Eric e ha finalmente capito perché il Forrester senior è così tanto determinato a portare a termine il suo lavoro. La Logan ha compreso che per il Forrester quest’ultimo sforzo è un lascito per i posteri ma anche un monito a suo figlio, che forse lo ha sottovalutato un po’ troppo. Katie vorrebbe informare Ridge della malattia di suo padre affinché suo cognato riesca a convincere l’amato Forrester a prendersi il suo meritato riposo. Ma non potrà fare nulla di quello che vorrebbe. Donna la pregherà di mantenere il riserbo sulla questione così come Eric, che le intimerà di tenere per sé il suo segreto e lasciarlo invece affrontare la sfida che lo attende dopo pochi giorni.

RJ sempre più in difficoltà con Ridge, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

RJ ha promesso a suo nonno di mantenere il suo segreto ma anche di sostenerlo sino alla fine, sino a quando i loro abiti – quelli che lui ha disegnato sotto sua stretta sorveglianza – non calcheranno la passerella della sfida con Ridge. Il ragazzo ha però paura che Eric stia forzando un po’ troppo la mano ma soprattutto si sta accorgendo che suo padre è sempre più nervoso a causa di questa faida che si è scatenata tra i Forrester. Il giovane vorrebbe raccontare tutto al suo papà e vorrebbe spiegargli i veri motivi che si celano dietro all’atteggiamento cocciuto del patriarca della maison. Non può e non potrà comunque aprire bocca, non senza tradire la fiducia che è stata riposta in lui anche da Donna. Questo renderà Ridge – e pure Brooke – sempre più nervoso e certo che stia accadendo qualcosa sotto il suo stesso naso.

