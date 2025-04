Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 aprile 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 26 aprile 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 26 aprile 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.40, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco le Anticipazioni della puntata del 26 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 aprile 2025 - Ridge non capirà come mai Finn non abbia avvertito Steffy della relazione tra Deacon e Sheila. Il dottore spiegherà al suocero di non aver voluto turbare la moglie, già piuttosto in ansia per quello che sta succedendo a Los Angeles. Il Forrester non sarà per nulla contento di questa decisione ma non lo sarà soprattutto Liam. Lo Spencer verrà a sapere tutto e penserà che la sua ex moglie meriti di sapere tutta la verità e subito. Deciderà quindi di chiamarla lui per informarla. Intanto Hope tornerà da Deacon per riprovare a convincerlo a lasciar perdere Sheila. La conversazione tra padre e figlia sarà interrotta da Hollis, che chiamerà il suo principale per avvertirlo che tra i tavolini de Il Giardino è scoppiata una rissa. E la lite in questione sarà proprio quella della Carter e di Li. La Logan delusa dal comportamento del padre tornerà alla Forrester dove troverà Thomas a confortarla. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento, le Anticipazioni delle puntate di oggi 26 aprile 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 26 aprile 2025 - in un negozio d'antiquariato, Ipek discute animatamente con un'altra acquirente. Quest'ultima ed il proprietario vorrebbero sporgere denuncia, però la giovane riesce a raggirare la situazione a suo vantaggio. Intanto, Guzide e Tarik continuano a pensare alla notizia che hanno ricevuto su Oylum, così si recano nell'ospedale in cui la giudice ha partorì per cercare una risposta. Kahraman, invece, chiede ad Oylum di portare il piccolo Can in ospedale da Behram, sperando che il ragazzo, che è in condizioni critiche, possa trarre beneficio nel rivedere il bambino. Tuttavia, i medici dichiarano la morte celebrale di Behram per poter interrompere i trattamenti che lo tengono in vita, ma dovrà essere Oylum, in quanto sua moglie, a prendere la decisione finale. Allora, Mualla accorre in ospedale ed assale Oylum, poi fa trasportare il figlio a casa sua per provare a farlo curare privatamente. Inoltre, durante la loro lite, la donna dice alla nuora che lei è "la figlia di nessuno". Guzide, dunque, si vede costretta a confessare la verità. Per finire, Kahraman torna in Turchia e si mette sulle tracce della persona che ha attentato alla vita di Behram, e scopre che Zelis era andata a fargli visita quando lui era in terapia intensiva; pensa sia il caso di andare a parlarle... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 26 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 aprile 2025 - Salvador accetterà la proposta di lavoro come primo valletto nella casa del conte De Matesanz. Il giovane sarà perfettamente conscio del fatto che una volta che sarà lontano dalla tenuta, lui e Maria non si vedranno per diverso tempo e la loro relazione potrebbe subirne le conseguenze. Cruz farà una richiesta specifica: vorrà Teresa come sua nuova cameriera personale. Intanto Catalina e Pelayo continueranno ad aggirarsi per la tenuta e si presenteranno a braccetto alla cena di famiglia. Don Lorenzo e Ayala picchieranno duro contro il conte mentre Manuel, Curro e Martina saranno i soli contenti di rivedere il ragazzo e ad accoglierlo con calore. Catalina si infurierà e difenderà a spada tratta il suo innamorato pretendendo rispetto per lui. Don Alonso sarà costretto a intervenire prima che la cena diventi un disastro. Qui la trama completa de La Promessa.

