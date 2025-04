Tradimento Anticipazioni 26 aprile 2025: Oylum scopre di non essere figlia di Guzide e Tarik!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 26 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Guzide deve necessariamente confessare ad Oylum di aver scoperto che lei e Tarik non sono i suoi genitori biologici...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono sensazionali. Nell'episodio in onda il 26 aprile 2025 alle 14:40, in un negozio d'antiquariato, Ipek discute animatamente con un'altra acquirente. Quest'ultima ed il proprietario vorrebbero sporgere denuncia, però la giovane riesce a raggirare la situazione a suo vantaggio. Intanto, Guzide e Tarik continuano a pensare alla notizia che hanno ricevuto su Oylum, così si recano nell'ospedale in cui la giudice ha partorì per cercare una risposta. Kahraman, invece, chiede ad Oylum di portare il piccolo Can in ospedale da Behram, sperando che il ragazzo, che è in condizioni critiche, possa trarre beneficio nel rivedere il bambino. Tuttavia, i medici dichiarano la morte celebrale di Behram per poter interrompere i trattamenti che lo tengono in vita, ma dovrà essere Oylum, in quanto sua moglie, a prendere la decisione finale. Allora, Mualla accorre in ospedale ed assale Oylum, poi fa trasportare il figlio a casa sua per provare a farlo curare privatamente. Inoltre, durante la loro lite, la donna dice alla nuora che lei è "la figlia di nessuno". Guzide, dunque, si vede costretta a confessare la verità. Per finire, Kahraman torna in Turchia e si mette sulle tracce della persona che ha attentato alla vita di Behram, e scopre che Zelis era andata a fargli visita quando lui era in terapia intensiva; pensa sia il caso di andare a parlarle...

Tradimento: Ipek rischia di essere denunciata!

Ipek si trova in un negozio d'antiquariato, e qui sta per mostrare il suo vero volto. La giovane, una gran bella spendacciona, vuole accaparrarsi ad ogni costo un oggetto molto prezioso, ma c'è un'altra potenziale acquirente che non molla la presa; allora, Ipek l'assale verbalmente in modo piuttosto aggressivo. Allora, sia la donna che il proprietario del negozio vorrebbero sporgere denuncia, però la ragazza si dimostra abile nel rigirare la situazione a suo vantaggio. Intanto, Guzide e Tarik non smettono di pensare alla notizia che hanno ricevuto: Oylum non è la loro figlia biologica. In cerca di risposte, i due si recono nell'ospedale in cui la giudice partorì...

Dichiarata la morte celebrale di Behram... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Kahraman, in pena per suo cugino, sta chiedendo ad Oylum di portare il piccolo Can in ospedale: spera che, avvertendo la presenza del figlioletto, Behram possa riprendersi. In effetti, le sue condizioni di salute sono gravissime. Poco dopo, i medici arrivano persino a dichiarare la morte celebrale del paziente, in modo tale da procedere con l'interruzione dei trattamenti che lo tengono in vita; d'altra parte, in quanto sua moglie, dovrà essere Oylum a prendere una decisione definitiva. Informata di ciò che sta accadendo, Mualla accorre in ospedale ed aggredisce la nuora, accusandola di voler uccidere Behram. A questo punto, la donna fa portare il figlio a casa sua, per provare a curarlo privatamente...

Kahraman indaga, nelle Anticipazioni della puntata del 26 aprile 2025 di Tradimento

Durante il loro scontro in ospedale, Mualla ha detto ad Oylum che lei è "la figlia di nessuno", con il chiaro intento di ferirla. Guzide, che avrebbe preferito tacerle questa dura verità, si vede costretta a spiegare ad Oylum che cosa intendesse sua suocera: lei e Tarik hanno scoperto che non sono i suoi genitori naturali. Tuttavia, Guzide ci tiene a specificare che, nonostante ciò continuerà a considerarla sua figlia per sempre. Parallelamente, Kahraman torna in Turchia per cercare chi ha sparato a Behram. Nel corso delle sue indagini, il giovane viene a sapere che Zelis era andata a fargli visita proprio quando era in terapia intensiva...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.40 e la domenica pomeriggio alle ore 14.30 sempre su Canale 5.