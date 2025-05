Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 maggio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 25 maggio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 25 maggio 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.00 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.35, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco le Anticipazioni della puntata del 25 maggio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 maggio 2025 - l’incontro tra Hope e sua madre si trasformerà in una discussione avvelenata. Brooke non riuscirà a trattenere il suo sdegno di sapere sua figlia ancora tra le braccia di Thomas e cercherà di convincerla ad allontanarsi dal Forrester. La piccola Logan non vorrà sentire nulla contro il suo nuovo partner e difenderà a spada tratta sia il figlio di Ridge che la sua libertà di vivere la sua vita come lei vuole, senza intromissioni da parte di nessuno. La giovane picchierà duro contro Liam, colpevole di averla resa sempre insicura a causa della sua indecisione tra lei e Steffy. Intanto quest’ultima, dopo aver scoperto la verità su Eric, tornerà a casa e racconterà tutto a Finn, speranzosa che suo marito possa darle una mano. Il dottore però non potrà darle le buone notizie che lei spera. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento, le Anticipazioni delle puntate di oggi 25 maggio 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 25 maggio - Sezai riceve la visita di Neva, l'ex babysitter di Ipek, la quale, nel mentre, sta affrontando Azra: rivuole la sua automobile. Peccato che la giornalista abbia già venduto il veicolo, sicura che Ipek non potrà vendicarsi né rivelarlo a suo padre. La rossa va su tutte le furie, ed in questo momento arriva Yesim, la quale, avendola riconosciuta, la invita ad entrare in casa e tenta - invano - di calmarla. Intanto, Nazan chiede a Mualla perché ancora si ostini a non voler staccare i macchinari a Behram, visto che ormai i medici hanno dichiarato che non c'è più speranza... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 25 maggio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 maggio 2025 - Cruz e Petra cercheranno di scoprire i piani di Manuel e Jana. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa e la governante, appreso delle nozze segrete dei due ragazzi, cercheranno informazioni in più su di loro e metteranno i due promessi sposi sotto torchio. Intanto, per non destare sospetti, Petra restituirà a Santos il quaderno di Maria affinché il ragazzo lo rimetta nel posto dove lo ha trovato. Don Romulo continuerà a raccontare al sergente Burdina quanto successo a Pia e gli confesserà i motivi che hanno spinto la cameriera a fingere la sua morte e che hanno portato i suoi amici a coprirla. Il poliziotto si farà accompagnare da lei affinché possa interrogarla. Qui la trama completa de La Promessa.

