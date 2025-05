Tradimento Anticipazioni 25 maggio 2025: Ipek su tutte le furie per colpa di Azra! Ecco perché

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 25 maggio 2025 su Canale 5: Ipek perde le staffe nel momento in cui scopre che cosa ha fatto Azra...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 maggio 2025, alle 14:30, Sezai riceve la visita di Neva, l'ex babysitter di Ipek, la quale, nel mentre, sta affrontando Azra: rivuole la sua automobile. Peccato che la giornalista abbia già venduto il veicolo, sicura che Ipek non potrà vendicarsi né rivelarlo a suo padre. La rossa va su tutte le furie, ed in questo momento arriva Yesim, la quale, avendola riconosciuta, la invita ad entrare in casa e tenta - invano - di calmarla. Intanto, Nazan chiede a Mualla perché ancora si ostini a non voler staccare i macchinari a Behram, visto che ormai i medici hanno dichiarato che non c'è più speranza...

Tradimento: Ipek furiosa con Azra...

Sezai sta per ricevere la visita di Neva, l'ex babysitter di Ipek. Nel mentre, quest'ultima sta avendo un'accesa discussione con Azra. Ipek è fuori di sé dalla rabbia perché l'amica non le ha ancora restituito la sua automobile: pretende di riaverla indietro subito. Come le sta rivelando, Azra ha già venduto il veicolo, e, come se non bastasse, ha consegnato il denaro che ne ha ricavato a Tarik. La giornalista, in fin dei conti, pensa che la rossa non potrà né vendicarsi né tantomeno parlarne con suo padre, visto che gli ha rifilato una bugia in merito a ciò...

Yesim offre ospitalità e supporto ad Ipek... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Ipek è arrabbiata come non mai. La giovane non riesce a credere che Azra, una persona della quale pensava di potersi fidare, le abbia davvero fatto una cosa simile. Mentre cerca di sfogare la sua ira tirando pugni alle porte, Ipek viene notata da Yesim, la quale, riconoscendola, decide di offrirle ospitalità in casa. Yesim sta cercando di far calmare la ragazza, che, però, non sembra avere la minima intenzione di tranquillizzarsi. Ipek è talmente tanto nervosa che potrebbe commettere uno dei suoi colpi di testa... Azra, forse, farebbe meglio a tenere gli occhi aperti e la guardia alta!

Nazan fa una domanda delicata a Mualla, nelle Anticipazioni della puntata del 25 maggio 2025 di Tradimento

Nazan sta per fare una domanda piuttosto delicata a Mualla. La prima affronta nuovamente lo spinoso argomento con l'altra, sperando ancora una volta di riuscire a farla ragionare. Secondo Nazan, la cosa migliore sarebbe lasciare andare Behram, permettendogli finalmente di riposare in pace; pertanto, chiede a Mualla per quale ragione non si decida a staccare la spina al figlio, visto che i medici le hanno chiaramente detto che non c'è alcuna possibilità che si risvegli dal coma. Che cosa le risponderà stavolta la donna?

