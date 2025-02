Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento, che sostituisce Endless Love, e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 22 febbraio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Vediamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap e le Fiction Mediaset nel daytime di Canale5 e nell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 22 febbraio 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.10, incontreremo l'integerrima Guzide, alle prese con i problemi della sua famiglia, che lei credeva perfetta e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 22 febbraio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 22 febbraio 2025 - Steffy comincerà a pensare di tornare a casa da Finn. La ragazza, dopo un altro confronto con il marito, ha capito di sentirne la mancanza e vuole provare a dargli fiducia. Intanto Deacon si troverà faccia a faccia con Ridge e Carter, decisi a scoprire qualcosa in più su Sheila e certi che lo Sharpe sappi qualcosa in più su di lei. Il barista non si lascerà intimidire e anzi farà capire di provare dei forti sentimenti per la rossa. Intanto Eric spererà che suo nipote lo aiuti davvero a realizzare la sua nuova collezione. Il Forrester non può farlo da solo a causa dei terribili tremori che stanno colpendo le sue mani. Intanto Hope, informata da Thomas del tentativo di Liam di riconquistare Steffy, deciderà di tornare insieme al Forrester. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 febbraio 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 22 febbraio 2025 - Tarik sta chiedendo a Guzide di annullare l'ingiunzione messa sul terreno del suo cliente, però lei rifiuta. Allora, lui prima la minaccia, poi la denuncia per la decisione di parte presa nel processo tra la compagnia di Oltan ed i finanziatori. Quanto quest'ultimo lo viene a sapere, perde le staffe e minaccia Tarik di morte; tuttavia, l'uomo lo informa di avere un asso nella manica: è in possesso di tutti i documenti degli affari illegali che hanno fatto insieme nel corso degli anni. Parallelamente, Guzide perde la sua carica da giudice. Si tratta di un duro colpo per lei. Intanto, Sezai soffre per amore, mentre Tarik e Yesim, così come Oylum e Tolga, sono felici insieme. In seguito, Tarik e Yesim denunciano Guzide per aver dato fuoco all'automobile; inaspettatamente, la donna si reca in centrale per sottolineare che, essendo una macchina di sua proprietà, non c'è reato. In fine, Oylum, benché sembri combattuta, decide di restare insieme a Tolga, il quale ha addirittura rinnegato il suo spregevole padre, Oltan... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 febbraio 2025 - Ricardo suggerisce di organizzare un tributo per rendere omaggio alla memoria di Pia: vorrebbe radunare tutte le sue amiche al cimitero. Tuttavia, Alonso esita a dare la sua approvazione, temendo di attirare troppa attenzione; intanto, Petra si oppone con forza. Romulo, invece, delude gli altri, appoggiando la governante. Nel frattempo, Manuel confessa a José la sua paura, ossia che Curro possa morire nel prossimo attacco; l'altro lo tranquillizza: ha un piano - molto rischioso - per portarlo in salvo... Qui la trama completa de La Promessa.

