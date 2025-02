Tradimento Anticipazioni 22 febbraio 2025: Tarik denuncia Guzide e lei perde la carica da giudice!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 22 febbraio 2025 su Canale 5 rivelano che, dopo la denuncia di Tarik, Guzide perde la sua carica da giudice. Un colpo davvero duro per lei...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono emozionanti. Nell'episodio in onda il 22 febbraio 2025 alle 14.10, Tarik sta chiedendo a Guzide di annullare l'ingiunzione messa sul terreno del suo cliente, però lei rifiuta. Allora, lui prima la minaccia, poi la denuncia per la decisione di parte presa nel processo tra la compagnia di Oltan ed i finanziatori. Quanto quest'ultimo lo viene a sapere, perde le staffe e minaccia Tarik di morte; tuttavia, l'uomo lo informa di avere un asso nella manica: è in possesso di tutti i documenti degli affari illegali che hanno fatto insieme nel corso degli anni. Parallelamente, Guzide perde la sua carica da giudice. Si tratta di un duro colpo per lei. Intanto, Sezai soffre per amore, mentre Tarik e Yesim, così come Oylum e Tolga, sono felici insieme. In seguito, Tarik e Yesim denunciano Guzide per aver dato fuoco all'automobile; inaspettatamente, la donna si reca in centrale per sottolineare che, essendo una macchina di sua proprietà, non c'è reato. In fine, Oylum, benché sembri combattuta, decide di restare insieme a Tolga, il quale ha addirittura rinnegato il suo spregevole padre, Oltan...

Tradimento Anticipazioni 22 febbraio 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto dell'episodio e poi leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nella puntata di Tradimento, in onda su Canale5 il 22 febbraio 2025.

Tradimento Anticipazioni: Tarik sporge denuncia contro Guzide!

Dopo aver parlato con Tahir ed Elmas, Tarik si reca da Guzide per farle un'esplicita richiesta. Lui vorrebbe che la moglie annullasse l'ingiunzione messa sul terreno del suo cliente; Guzide, però, non ne vuole proprio sapere. Allora, Tarik va su tutte le furie, tanto che prima la minaccia e poi arriva addirittura a denunciarla per la decisione di parte presa nel processo tra la compagnia di Oltan ed i finanziatori. Quando quest'ultimo lo scopre, tuttavia, non la prende molto bene. Oltan, furibondo, minaccia l'uomo di morte; a questo punto, Tarik contrattacca coraggiosamente, dicendogli di avere un asso nella manica, ossia tutti i documenti degli affari illegali che hanno fatto insieme nel corso degli anni!

Tradimento Anticipazioni: Guzide perde la carica da giudice!

Guzide sta per incassare un durissimo colpo. Lei che si è sempre identificata con il suo lavoro, perde la sua carica da giudice. Infatti, dato che Tarik l'ha denunciata per la decisione di parte presa nel processo tra la compagnia di Oltan ed i finanziatori, Guzide non ha più avuto scampo. Per quest'ultima non è affatto facile da accettare. Intanto, c'è qualcuno che sta soffrendo tanto quanto Guzide, e proprio per lei: Sezai. Il poeta, che l'ha sempre amata, ma che non è mai stato ricambiato, non può far altro che sospirare in preda alla disperazione. Al contrario, ci sono due coppie felici, poiché riunite: quella composta da Tarik e Yesim, e quella composta da Oylum e Tolga...

Tarik e Yesim denunciano ancora Guzide, nelle Anticipazioni di Tradimento del 22 febbraio 2025

L'accanimento contro Guzide non è ancora giunto al termine. Tarik l'ha già denunciata per la decisione di parte presa nel processo tra la compagnia di Oltan ed i finanziatori, ma ora, insieme a Yesim, la sta denunciando anche per un'altra questione, ovvero per aver dato fuoco alla sua automobile. A sorpresa, però, la donna si presenta in centrale per mettere in chiaro le cose: non c'è reato, dal momento che la macchina in questione è di sua proprietà. Parallelamente, Oylum, nonostante sappia bene di essere innamorata di Tolga, appare piuttosto combattuta, non sapendo se sia il caso oppure no di portare avanti la loro relazione amorosa, alla luce degli ultimi avvenimenti. Infatti, la giovane accetta di restare insieme al fidanzato solo dopo che ha rinnegato il suo spregevole padre, Oltan!

