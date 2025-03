Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 marzo 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 22 marzo 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Vediamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 22 marzo 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.15 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.10, incontreremo l'integerrima Guzide, alle prese con i problemi della sua famiglia, che lei credeva perfetta e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 22 marzo 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 22 marzo 2025 - Sheila verrà a sapere una verità che rimetterà tutto in gioco. Le anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Carter sarà pronta a lasciare l’appartamento di Deacon, desiderosa di non creare problemi al suo innamorato. Ma prima che possa andarsene per sempre, origlierà una conversazione tra il barista e il giudice Scott, scoprendo che i due si conoscono da tempo e che è stato Deacon a convincere il suo amico a trovare un cavillo legale per scagionarla. Per la rossa sarà una scoperta inaspettata, che la porterà a tornare indietro sui suoi passi e a lottare per un amore che sembra impossibile. Intanto Thomas e Hope rimarranno stupiti da Douglas, che lascerà i due senza fiato organizzando una cena romantica per convincerli a tornare insieme. Funzionerà? Intanto Li e Finn si saluteranno con la promessa che il dottore si impegnerà per riportare a casa sua moglie. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 22 marzo 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 22 marzo 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 22 marzo 2025 - Tolga incontra Oylum davanti a casa di Selin, e per farla ingelosire assume un atteggiamento affettuoso nei confronti della rossa. Allora, la mora si va a rifugiare tra le braccia di Behram. Guzide ed Ozan tentano di dissuaderla, ma Oylum non sente ragioni, vuole stare con il cugino di Nazan. Dopodiché, Ozan ed Oylum si recano in tribunale per cambiare il loro cognome: desiderano abbandonare quello paterno e prendere quello materno. Tarik lo scopre e reagisce con rabbia, ossia pubblicando le foto in cui l'ex moglie è in compagnia di Sezai per accusarla di adulterio. Il figlio lo viene a sapere, e la sua apparente calma insospettisce Umit. Nel mentre, quest'ultimo informa Tarik che Guzide ed Elmas vogliono fargli causa. Umit, sentendosi in colpa per aver pugnalato alle spalle la sorella, vorrebbe confessarle tutto. Per finire, Ozan raggiunge l'hotel in cui alloggia il padre e porta via con sé la piccola Oyku. Il giovane ricatta Tarik: se vuole riavere la figlioletta, dovrà venire a prenderla di persona. Quando l'avvocato si reca nel luogo dell'appuntamento, però, ad attenderlo c'è una brutta sorpresa... Qui la trama completa di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 16 al 22 marzo 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 marzo 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 marzo 2025 - Manuel e Curro saranno di nuovo a casa, sani e salvi. Il loro rientro porterà gioia nella loro famiglia e anche tra i domestici ma darà soprattutto modo a tutti di sperare in momenti migliori. Curro scoprirà molto presto che tante cose sono cambiate e che Martina è stata rinchiusa in sanatorio. Intanto Jana, lontana dalla Villa, sarà per il momento ignara di tutto e continuerà a occuparsi di Pia, nascosta nella grotta per evitare di essere trovata da Gregorio. Intanto Maria Antonia cercherà in Don Lorenzo un amico con cui parlare dei suoi sentimenti sempre più forti per Don Alonso. Don Ricardo deciderà di tenere d’occhio Virtudes, dopo averla scoperta a parlare con le cuoche. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 16 al 22 marzo 2025