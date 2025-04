Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 aprile 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 domenica 20 aprile 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 20 aprile 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.00 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.24, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco le Anticipazioni della puntata del 20 aprile 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 aprile 2025 - continuerà il furioso battibecco tra Li e Luna. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la giovane stagista accuserà la zia di aver escluso lei e sua madre dalla famiglia anche nei momenti in cui avrebbero potuto spalleggiarsi e aiutarsi. La dottoressa Nozawa sarà sempre più convinta che sua nipote non debba per nessun motivo rimanere a Los Angeles e le giurerà di fare di tutto per cacciarla non solo dalla maison ma dalla città. Intanto Brooke scoprirà Hope e Thomas in atteggiamenti intimi e la cosa la renderà molto nervosa. Possibile che sua figlia non si renda conto del pericolo che sta correndo? Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento, le Anticipazioni delle puntate di oggi 20 aprile 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 20 aprile 2025 - dopo l'incidente di Oylum e la sparatoria ai danni di Behram, Mualla convoca i dipendenti dell'hotel per comunicare loro che fino a quando il figlio non si sarà risvegliato, ad occuparsi dagli affari di famiglia sarà Kahraman, suo nipote. Intanto, la mora ha bisogno di una trasfusione, così Tarik fa delle analisi grazie alle quali si viene a sapere che lui non è il padre biologico. Furioso, Tarik accusa Guzide e Sezai, e durante la colluttazione Umit sbatte la testa e sviene. Per finire, quando Oylum si risveglia e non trova più il figlioletto, Can; Kahraman cerca di calmarla, così come Tolga, che, con gli altri, promette che farà il possibile per ritrovare il bambino. Poi, Umit si scaglia contro Mualla, accusandola di essere la responsabile di questo rapimento... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Trama della puntata di oggi 20 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 aprile 2025 - Pia sarà trasferita nella vecchia capanna di Ramona mentre Don Romulo metterà in guardia il marchese dicendogli di aver scoperto la sua relazione con la cameriera e di dover informare, al più presto, Don Alonso. Spaventato, Manuel pregherà il maggiordomo di tenere per sé questo segreto e di dargli il tempo di parlarne lui a suo padre. intanto Catalina e Pelayo cercheranno di recuperare il loro amore ma nuove difficoltà si presenteranno, molto presto, all’orizzonte. Qui la trama completa de La Promessa.

